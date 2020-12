Dans une note de blog publiée ce 1er décembre, Google nous donne un bel aperçu des nouveautés sur le point d’arriver dans le flux intégré à l’onglet « Découvrir » de Google Maps. Ce dernier va devenir plus utile en affichant des informations locales et personnalisées, comme l’ouverture de nouveaux magasins et restaurants susceptibles de vous intéresser, ou des changement dans les prestations proposées par des commerçants et restaurateurs que vous suivez sur l’application. L’idée ? Aider ces derniers à mieux communiquer avec leur clientèle, et tout particulièrement avec leurs habitués.

Google peaufine encore la dimension sociale de Maps

Comme l’explique Engadget, si vous suivez par exemple la pizzeria de votre rue, Google Maps pourra vous avertir si ses gérants viennent d’ajouter une nouvelle pizza à leur carte. Le flux « Découvrir » sera aussi capable de vous suggérer des lieux où trouver vos boissons ou plats préférés, si d’aventure vous aviez précisé vos préférences en la matière sur l’application.

« Lors des premiers tests du flux communautaire, nous avons constaté que les messages des commerçants sont deux fois plus nombreux qu’avant l’existence de ce flux », explique Google dans son communiqué. « Ainsi, davantage de personnes peuvent désormais voir si une entreprise locale propose un nouveau service, si elle a une spécialité à durée limitée ou si elle a ouvert des places à l’extérieur », ajoute la firme, qui souhaite aussi donner un coup de pouce aux commerces et petites entreprises de quartier, sévèrement touchées par la crise sanitaires et les fermetures administratives.

Néanmoins, au delà de ce soutien, Google peaufine encore et toujours l’aspect communautaire et social de Google Maps afin de continuer à manger des parts de marché à des applications comme Yelps (populaire aux États-Unis) ou TripAdvisor.

Ces nouveautés sont dès maintenant encore cours de déploiement sur les versions iOS et Android de Google Maps. Si votre smartphone n’en a pas encore profité… la chose ne saurait tarder.