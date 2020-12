Le 1er décembre 2020, AWS a lancé un service de maintenance prédictive pour le secteur industriel : Amazon Monitron. La maintenance prédictive vise à intervenir avant l’arrivée d’une erreur, et son intérêt réside donc dans la réduction des temps d’arrêt dus aux opérations de maintenance.

Amazon Monitron utilise le machine learning pour analyser des données collectées par des capteurs. Le machine Learning est une branche de l’intelligence artificielle qui permet à un programme d’améliorer ses performances de manière autonome, grâce à de l’analyse de données. Concrètement, le service Amazon Monitron traite les données dans le but de détecter des éléments anormaux afin de prévenir d’éventuelles pannes.

Dans le détail, l’offre de Monitron comprend des capteurs qui contrôlent les vibrations et la température des équipements. Ils fonctionnent sans fil et peuvent être installés sur des moteurs, des boîtes de vitesse, des ventilateurs, ou encore des pompes. Les données collectées par les capteurs sont transférées à l’aide des passerelles Monitron vers le cloud d’Amazon : Amazon Web Services (AWS). Ces passerelles se connectent par Bluetooth basse consommation (BLE) aux capteurs, et en Wi-Fi à AWS. Une fois les données transmises, suit le machine learning, puis la visualisation des résultats dans l’application Monitron, qui envoie également des alertes dès qu’une anomalie est détectée.

Le secteur industriel est resté assez à l’écart des innovations venues du cloud, notamment à cause des spécificités de chaque unité de production qui demandent une approche personnalisée. Par ailleurs, les usines, centrales, sites d’extraction, etc. disposent d’équipements nécessitant des investissements lourds, et qui souvent sont obsolètes ou non adaptés aux technologies cloud. C’est pourquoi l’installation d’Amazon Monitron prend différentes formes, notamment en fonction des équipements présents dans la structure. Pour disposer du service, il n’est pas nécessaire de tout équiper avec les capteurs proposés par AWS, à condition d’être interopérable, l’utilisation de ceux d’une autre marque est possible.

Le PDG d’AWS, Andy Jassy, a également annoncé le lancement d’Amazon Lookout for Equipment, une solution dédiée aux équipements industriels. Aussi, il a dévoilé AWS Panorama Appliance qui « permet aux entreprises d’ajouter à des caméras intelligentes une vision par ordinateur », selon les mots d’Andy Jassy. Enfin, il a fait part du lancement de SDK Panorama, un dispositif à destination des vendeurs de caméras, afin qu’ils développent leurs produits sur le modèle de Panorama.

En bref, Amazon démocratise les technologies de machine learning à destination du secteur industriel. Cette offre arrive au moment opportun, soit avec l’arrivée de la 5G privée, qui devrait marquer l’essor de l’Internet des Objets dans l’Industriel (IIoT).