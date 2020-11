Les entreprises bénéficiant de la distanciation physique pour contrer la propagation du coronavirus viennent de chuter en bourse de manière significative, rapporte CNBC. En cause, l’annonce d’un vaccin efficace par la société pharmaceutique Pfizer.

Des entreprises qui ont profité de la distanciation sociale

La pandémie de Covid-19 a littéralement chamboulé le comportement des consommateurs. Depuis le début de l’année, la population est en effet appelée à rester chez elle pour limiter les contaminations et bien entendu, cela profite à de nombreuses entreprises du numérique. À tel point que leurs actions en bourse ont explosé au cours de ces derniers mois.

Ainsi, la firme américaine spécialisée dans la télémédecine, Teladoc, était à +146,2% avant le lundi 9 novembre 2020. La plateforme de visioconférence Zoom, qui a par ailleurs quadruplé son chiffre d’affaires, a connu une hausse de 635% depuis le début de l’année. Amazon et Netflix étaient, quant à eux, à +79,2% et +59,1% respectivement, tandis que la plateforme de commerce électronique Shopify était à +162,8%.

Seulement ça, c’était avant…

L’annonce de Pfizer ce lundi a toutefois bouleversé les cotés en bourse. En effet, l’entreprise pharmaceutique a déclaré, en collaboration avec la société de biotechnologie allemande BioNTech, avoir développé un vaccin efficace à 90% lors d’un essai en phase avancée. À titre de comparaison, les vaccins contre le grippe possèdent, en général, une efficacité variable selon les années et estimée entre 30 et 60%. Anthony Fauci, épidémiologiste américain de renom, avait quant à lui déclaré qu’un vaccin doté de 50 à 60% d’efficacité serait acceptable. Les scientifiques, de leur côté, espérait une efficacité de 75% pour leur antidote…

Sans surprise donc, cette déclaration a fortement affecté les entreprises bénéficiant des mesures de confinement à travers le monde. Depuis, Teladoc a chuté de 13,7%, Shopify de 13,6% et Zoom de 17,4%. Netflix est également en baisse de 8,6%, et il en est de même pour Amazon. La firme de Jeff Bezos chute ainsi de 5,1%.

Si ces cotés en bourse sont en difficulté, d’autres en profitent. Les banques Bank of America et JPMorgan Chase, les organisateurs de croisières Carnivol Corp., Norwegian Cruise Line, et Royal Caribbean, ainsi qu’American Airlines, ont tous connu une hausse de plus de 10%, allant même jusqu’à 39,3% pour Norwegian Cruise Line.