D’après le site spécialisé XDA Developers, Google s’apprête à faire payer certaines fonctionnalités et filtres sur Google Photos, son application de retouche photo très populaire.

Les abonnés de Google One vont avoir droit à un bonus

S’appuyant sur l’intelligence artificielle pour permettre de superbes retouches photos, l’application a obtenu plus d’1 milliard d’utilisateurs en seulement quatre ans. Certains d’entre eux risquent néanmoins d’être déçues : dans le code de la dernière mise à jour de Google Photos, des chaînes indiquent clairement que l’application est en passe de rendre certaines de ses fonctionnalités payantes. On peut par exemple y voir : « En tant que membre de Google One, vous avez accès à des fonctions d’édition supplémentaires », ou encore : « Déverrouillez cette fonctionnalité et bien plus encore avec une adhésion à Google One ».

Si au départ, cela supposait que de nombreux outils ne seraient plus disponibles pour les utilisateurs gratuits de l’application, Google a tenu à clarifier les choses auprès du média The Verge : « Dans Google Photos, les fenêtres contextuelles en couleur sont toujours disponibles gratuitement pour les photos comportant des informations de profondeur (comme le mode portrait). Dans le cadre d’un déploiement continu qui a débuté au début de l’année, les membres de Google One peuvent appliquer cette fonctionnalité à un nombre encore plus important de photos de personnes, y compris celles qui ne comportent pas d’informations détaillées ».

Concrètement, cela signifie que la fonctionnalité permettant de changer le flou des photographies réalisées en mode portrait le sera pour d’autres types de photos, uniquement pour ceux qui possèdent un abonnement Google One. Petit bémol : Google a refusé de commenter si d’autres outils d’édition seront réservés aux abonnés du service… ce qui laisse supposer que c’est potentiellement le cas.

Les offres Google One

Google One, descendant de Google Drive, propose deux abonnements distincts pour disposer du stockage sur le cloud de la firme et ainsi profiter de ses nombreux services. Le premier est à 2,99 euros par mois pour 200 Go de stockage tandis que le second propose 2 To pour 9,99 euros mensuels.

Récemment, Google a annoncé une nouvelle formule avec l’ajout d’une fonctionnalité VPN ainsi que 2 To de stockage.