Avec les changements majeurs dans le comportement des consommateurs, les nouvelles normes en matière de protection de la vie privée et la fin des cookies tiers, il est plus important que jamais de faire évoluer les outils d’analyse pour continuer de répondre aux besoins marketing. C’est pour cette raison que Google déploie sa nouvelle version de Google Analytics, présentée comme étant la plus importante refonte de l’outil depuis près d’une décennie.

Google Analytics devient plus intelligent

Pour mettre au point la nouvelle version de Google Analytics, la firme de Mountain View s’est appuyée sur le machine learning et sur les bases de la propriété App + Web présentée l’année dernière. Conçu de manière à respecter les normes en matière de protection de la vie privée (et notamment le RGPD), il fera « apparaître automatiquement des informations utiles pour vous donner une compréhension complète de vos clients sur tous les appareils et toutes les plateformes », précise Vidhya Srinivasan, vice-présidente de la division « mesure, analyse et plateformes d’achat » chez Google.

En d’autres termes, le nouveau Google Analytics préviendra ses utilisateurs lorsque des tendances significatives sont détectées au niveau de leurs données, ce qui pourrait être un véritable avantage pour les professionnels du marketing : plus question de passer à côté d’informations capitales, Google Analytics se chargera de les mettre en évidence.

Il unifiera également les données entre les différents appareils et plateformes pour une meilleure vision globale, présentera des contrôles de données plus granulaires pour permettre des analyses toujours plus justes et pertinentes et accueillera de nouvelles données prédictives, telles que les revenus potentiels que vous pourrez générer sur un certain type de clients. Plus encore, cette nouvelle version est conçue pour s’adapter à un avenir avec ou sans cookies, assure Vidhya Srinivasan.

Une intégration plus poussée avec Google Ads

En outre, Google Analytics se rapproche un peu plus de Google Ads. Pour la firme de Mountain View, les avantages à cette intégration plus poussée sont clairs : cela « permet de créer des audiences qui atteignent vos clients avec des expériences plus pertinentes, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils choisissent de s’engager avec votre entreprise ».

D’ailleurs, Google estime que les bénéfices de cette nouvelle version de Google Analytics se sont déjà fait ressentir auprès des entreprises qui ont participé à sa version bêta : « Vistaprint (…) a pu mesurer et comprendre rapidement la réaction de ses clients face à leur nouvelle gamme de masques de protection ». De son côté, Jeff Kacmarek, vice-président de Domino’s Pizza au Canada, a constaté que « le fait de lier le nouveau Google Analytics à Google Ads nous permet d’optimiser les actions qui comptent le plus pour nos clients, quelle que soit leur interaction avec notre marque ».

Pour profiter de la nouvelle version, le géant d’Internet vous conseille de créer dans un premier temps une nouvelle propriété Google Analytics 4, en plus de celles que vous possédez déjà. Selon la firme de Mountain View, cela vous permettra « de commencer à collecter des données et de bénéficier de nos dernières innovations, tout en conservant votre implémentation actuelle intacte ». Une transition toute en douceur donc, pour ne pas être totalement déboussolé.