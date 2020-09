Au quotidien, nous avons tous des idées. Dans un coin de la tête, sur un post-it, sur un nouvel onglet web, dans un mail les idées se notent partout. Avoir des idées c’est bien, mais les organiser visuellement et les mettre en pratique c’est mieux. Plusieurs outils existent sur le marché afin de faciliter la prise de notes et organiser les idées.

Walling est l’un d’entre eux. L’interface permet de prendre des notes, d’organiser les idées et de relier ces dernières entre elles. Lancé il y a un, une nouvelle version de Walling vient être dévoilée. Walling est ainsi le seul endroit où il est possible de sauvegarder toutes ses idées et découvertes au quotidien, en ligne et hors ligne. L’outil est utilisé par les équipes de grandes entreprises comme Lyft, Facebook ou encore Shopify.

Un outil intuitif qui transforme les idées en projets

Walling fonctionne en trois étapes : collecter, connecter, et compléter. Le Daily Desk sert à écrire des notes, des idées au quotidien. Connect, permet de retrouver toutes les notes, l es filtrer avec différentes options, afin de les connecter grâce à des noeuds. Enfin la dernière partie permet de visualiser les idées dans leur entièreté afin de les mettre en place et collaborer avec d’autres personnes sur ces dernières. L’objectif étant d’aller plus loin que la simple organisation d’idées et d’explorer le potentiel des idées !

L’outil permet de réaliser des recherches de texte, des objets ou encore les couleurs dans une image (par exemple pour rechercher toutes les images avec une voiture rouge). L’outil est collaboratif. Il est ainsi possible de discuter et de travailler ensemble et en temps réel.

Une application mobile disponible sur iOS et Android va prochainement être testée !

Walling est un outil freemium. Une offre gratuite est disponible et offre un nombre illimités de « murs », 100 briques, 3 membres par murs et des tableaux collaboratifs. L’offre payante est facturée 4 dollars par mois et permet à un nombre illimité d’utilisateurs de collaborer sur l’outil , inclut la fonctionnalité d’identification de texte, couleurs dans les images et un accès au support en priorité.