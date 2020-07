Au quotidien, il arrive lorsque l’on navigue sur le web, d’avoir des idées, de trouver de l’inspiration et de vouloir noter ces dernières. Si un éditeur n’est pas ouvert à proximité, le peu de temps que cela prend peut faire oublier l’idée en question (encore plus si l’outil plante). Pour résoudre ce problème et assurer une prise de notes rapide, les équipes de Slite, une entreprise éditant un logiciel de prise de notes collaborative ont créé une extension très pratique !

Les notes conservées directement dans un onglet Chrome

Draft by Slite est une extension Chrome qui transforme les nouveaux onglets sur Google Chrome en éditeur simple pour la prise de notes rapide ! Cette extension est gratuite et il n’y a pas besoin d’être utilisateur Slite pour l’utiliser. Laure Albouy, Product Marketing chez Slite explique que cette extension a été créée il y a plusieurs mois lors d’une retraite en équipe. Elle est enfin disponible à tous, bien qu’utilisée depuis quelques tempss en interne par les équipes de Slite.

Le fonctionnement de Slite est hyper simple. Une fois l’extension installée, chaque nouvel onglet ouvre un brouillon à modifier en direct, dans l’onglet. Pour ceux qui ont un compte Slite, les notes sont directement envoyées dans l’espace de travail Slite. Les notes sont automatiquement sauvegardées, même lorsque l’onglet est fermé (par inadvertance ou non).

Draft by Slite permet ainsi de sauvegarder les idées spontanées, dès qu’elles arrivent, de commencer à écrire un compte rendu de réunion ou encore d’avoir à portée de main sa to-do list du jour !

En plus de cette extension gratuite, qui facilite le quotidien et peut donner un avant goût de Slite, l’entreprise propose d’autres freetools, comme par exemple une check-list gratuite pour l’onbarding de nouveaux collaborateurs.