Toute entreprise ne souhaite qu’une seule chose : avoir du trafic, des commandes et donc faire du business. Pour cela, il est important d’être bien ancré dans la tête des consommateurs, et non pas juste un site que l’on consulte de temps à autre ou bien une entreprise dont on voit les posts sur les réseaux sociaux, sans pour autant interagir avec cette dernière. Pour se faire une place dans le quotidien des utilisateurs, il faut être dans leur mobile.

Avec PWA for WP, un plugin WordPress, il est possible de créer un raccourci type application, vers un site, afin que l’utilisateur puisse y accéder en un clic depuis son mobile. À la place de cliquer sur l’application Facebook, par exemple, il pourra cliquer sur le raccourci d’un site bien précis et y accéder facilement, en un clic, sans avoir à ouvrir le navigateur web ou faire une recherche sur Google. PWA for WP permet tout simplement de créer des applications web progressives, à savoir une page ou un site qui apparaît comme une application native ou mobile. L’idée étant de transformer les visiteurs occasionnels en une audience loyale.

Un gain de temps pour les visiteurs

PWA for WP envoie un fichier ZIP, qu’il faut installer comme un plugin traditionnel dans WordPress. Une fois la clé de licence entrée, il est possible d’accéder aux paramètres de PWA for WP, pour activer le module principal. L’outil offre des modules supplémentaires comme une extension Call-To-Action, permettant d’ajouter une bannière d’installation de la progressive app, n’importe où. L’extension Data Analytics tracke le nombre d’utilisateurs ayant installé la progressive app, via un graphique très clair. L’extension Pull to Refresh, permet à l’utilisateur de faire glisser la page vers le bas pour rafraîchir le site et accéder à un contenu plus récent. Une fonctionnalité populaire sur Instagram ou encore Facebook. Tous les modules ne sont pas nécessairement installés, chacun a le choix de les mettre en place pour son site.

Côté utilisateur, une fois PWA installé sur un site, ces derniers verront apparaître après environ 30 secondes de navigation, une pop-up indiquant qu’ils peuvent télécharger une application pour accéder facilement au site.

Un accès vie à petit prix

PWA for WP est un outil payant accessible à vie, à partir de 59 dollars. Mis en avant sur Appsumo, trois offres sont proposées, offrant les mêmes fonctionnalités. L’offre à 59 dollars au lieu de 772 dollars, permet d’utiliser PWA for WP sur 10 sites. La formule à 118 dollars, sur 25 sites et enfin, celle à 177 dollars, sur 50 sites internet.

