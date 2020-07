Pour créer une maquette, une interface, il est souvent utile d’avoir des icônes pour remplacer des termes, ou rendre plus visuelles ces dernières. Nombreux sont les sites proposant des icônes gratuites comme Fluent Icons, LineIcons ou encore Gradientify. Les designers partent ainsi souvent à la recherche des bons sets d’icônes, correspondant à leurs besoins.

Plus de 200 icônes gratuites !

Les équipes de Tetrisly, un outil payant pour créer des designs system et wireframes sur Figma proposent plusieurs freebies ! On retrouve par exemple UXUI Doc Kit pour mesurer, annoter et commenter des documents, mais aussi un ensemble d’icônes gratuit. Ils proposent ainsi 266 icônes responsives, en 3 tailles : 16, 20 et 24 pixels pour Figma et Sketch.

En fonction des besoins, il est donc possible de choisir la bonne icône, à la bonne taille. Une fois le fichier téléchargé, les icônes au format SVG sont réparties dans 3 dossiers différents, en fonction de la taille de ces dernières. On retrouve différents types d’icônes : des réveils, des flèches, le signe du Bluetooth, des calendriers, les icônes de certains réseaux sociaux etc.

Les icônes peuvent être utilisées sur n’importe quel support et peuvent être modifiées. Il faut cependant accorder le crédit suivant : UXUI Doc Kit by Tetrisly.com, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été apportées.