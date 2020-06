Au moment de concevoir, un site, une application, une landing page ou encore une présentation, il arrive de partir à la recherche d’icônes pour illustrer ces derniers ou tout simplement remplacer des mots par des images simples, mais pertinentes.

Icons8, un site proposant un pool d’icons importants, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, notamment pour présenter le pack d’icons animés pour les projets web, vient de sortir un nouveau pack ! Fluent Icons est un pack de plus de 900 icons gratuites, à la fois amusantes et professionnelles ! Ces dernières sont d’ailleurs inspirées du Fluid Design de Microsoft.

Plus de 900 icônes gratuites et originales



Que ce soit pour une application, un site ou encore une landing page les icônes proposées correspondent parfaitement aux besoins actuels, à savoir des icônes qui captent l’attention, par leur originalité, tout en restant professionnelles. Les icônes sont par ailleurs dessinées par les équipes d’Icons8. Ces dernières présentent des couleurs vives, des dégradés, des bords arrondis et même l’icon LOL surprise !

Les 965 icônes sont réparties en différentes catégories comme : User Interface, Healthcare, Nourriture, Mains, Business, Anniversaires et bien d’autres.

Les icons sont téléchargeables gratuitement et disponibles au format PNG et SVG. Il faut cependant mentionner Icons 8 sur la page où les icônes sont utilisées, dans le footer d’un site par exemple. Avec la version gratuite, la taille des icônes est limitée.

Une version payante est également disponible pour profiter de plus d’icônes

Pour accéder à toutes les icônes proposées par Icons8, soit plus de 90 000 icônes, des photos, des illustrations, de la musique ou encore un créateur de photos et de vecteur, il est possible de souscrire à un abonnement mensuel à 19,90 dollars par mois. Ce dernier permet d’obtenir les icônes modifiables en SVG, EPS et PDF. Les images, vecteurs et icônes sont en haute résolution. Une application de bureau est aussi accessible pour Icon.