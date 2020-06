Honda, Hershey, Coca-Cola, Starbucks, Ben & Jerry’s… La liste des annonceurs ayant décidé de boycotter Facebook ne cesse de s’allonger suite à l’appel de plusieurs associations pour lutter contre les contenus raciste et haineux. Pour le réseau social, le bilan est déjà lourd. En une seule journée, la firme de Mark Zuckerberg a vu ses actions chuter de 8,3%, ce qui représente une perte de 56 milliards de dollars de la valeur boursière de l’entreprise.

La semaine passée, plusieurs associations défendant les droits civils aux États-Unis ont appelé les entreprises à ne pas diffuser de publicités sur les réseaux sociaux durant un mois. C’est ainsi qu’est née la campagne « Stop hate for profit ». Cette dernière vise à impacter les revenus de Facebook qui ne s’engage pas, selon les associations, suffisamment dans la lutte contre la diffusion de contenus haineux, racistes, ou appelant à la violence. Rappelons que l’an passé, le géant des réseaux sociaux était accusé de racisme par l’un de ses employés.

C’est de cette façon que Coca-Cola va mettre un terme à l’intégralité de ses publicités numériques sur les réseaux sociaux durant un mois complet, à compter du 1er juillet. La marque a précisé : « À partir du 1er juillet, The Coca-Cola Company suspendra la publicité payée sur toutes les plateformes de médias sociaux pendant au moins 30 jours. Nous prendrons ce temps pour réévaluer nos normes et nos politiques publicitaires afin de déterminer si des révisions sont nécessaires ».

Starbucks a lui aussi décidé de stopper ses campagnes publicitaires sur Facebook et les autres plateformes, mais sans durée précise pour le moment. L’entreprise précise néanmoins que temps qu’elle n’aura pas étudier et discuter des solutions en interne et avec ses partenaires, aucune publicité ne sera diffusée en ligne.

D’autres entreprises se sont également engagées. Unilever a notamment annoncé couper ses campagnes publicitaires jusqu’à la fin de l’année. Son souhait, exprimé via Twitter, est de construire « un écosystème numérique fiable et sûr ».

We have taken the decision to stop advertising on @Facebook, @Instagram & @Twitter in the US.

The polarized atmosphere places an increased responsibility on brands to build a trusted & safe digital ecosystem. Our action starts now until the end of 2020.https://t.co/flHhKid6jD pic.twitter.com/QdzbH2k3wx

— Unilever #StaySafe (@Unilever) June 26, 2020