Depuis sa création en 21 juillet 2010, Flipboard s’est surtout concentré sur ses revues intelligentes pour séduire de nouveaux éditeurs. Ce sont des collections permanentes mêlant la conservation humaine et algorithmique. Le mois dernier, l’entreprise a lancé officiellement les Storyboards. Il s’agit d’une collection unique d’articles, de vidéos, de fichiers audio, de messages instantanés et d’autres médias.

Storyboards : des perspectives originales pour Flipboard

Internet a toujours mis à disposition une quantité immense de contenus. Cependant, Flipboard a commencé à explorer les perspectives pour optimiser le nombre d’informations sur sa plateforme. En effet, l’entreprise a constaté que les personnes qui partagent du contenu sur Flipboard préfèrent ignorer les magazines et ne pas les voir apparaître constamment dans les suggestions. C’est ainsi que Storyboards a vu le jour. Plus tôt dans l’année, l’entreprise a lancé une nouvelle fonctionnalité pour les news locales.

Ce jeudi, Flipboard annonce Curator Pro, une mise à jour de sa suite d’outils pour créer des Storyboards et suivre leur progression avec les utilisateurs. Mike McCue, le PDG de Flipboard, a expliqué qu’il s’agit d’une demande des utilisateurs pour mieux organiser leur collection et mieux communiquer des informations. Il a également déclaré que les Storyboards pouvaient être un moyen efficace de présenter une variété de produits. Ils contribueront également à rendre les liens d’affiliation plus rentables.

Curator Pro est désormais ouvert aux éditeurs, aux blogueurs et aux utilisateurs expérimentés

Les éditeurs ont déjà commencé à le tester dans une version démo. Par exemple, TheGrio a créé un Storyboard rassemblant les derniers événements liés à la mort de George Floyd et aux événements connexes. National Geographic, quant à lui, a créé un ensemble d’histoires pour commémorer le 40ème anniversaire de l’éruption du Mont Sainte-Hélène.

Actuellement, Storyboards est accessible uniquement dans des pays anglophones et devrait bientôt être déployé dans le monde entier. La fonctionnalité devrait être disponible depuis les réseaux sociaux ou dans des email lorsqu’elle y est partagée. Les Storyboards sont dotés de fonctions d’analyse approfondie de contenu. Ils permettent de déterminer le nombre de personnes qui les consultent et leurs réactions.

Malgré la praticité des Storyboards, il reste encore beaucoup à faire, selon Mike McCue. Le plus important serait de mettre au point des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de publier des Storyboards qui se rapprocheront davantage d’une brochure d’information, à l’instar d’un résumé hebdomadaire d’articles scientifiques.