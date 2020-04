Quibi, nouveau venu sur le marché du streaming, a été téléchargé 2,7 millions de fois depuis sa sortie le 6 avril dernier. Son fondateur estime que ce chiffre grimpera de manière significative à la fin du confinement.

Résultats encourageants

Les dirigeants de Quibi ont fait un pari risqué en se lançant dans un domaine aussi compétitif où des mastodontes tels que Netflix et Prime Video s’affrontent déjà. L’application compte toutefois bien se démarquer en proposant des formats courts et innovants et peut déjà se vanter de compter de grandes célébrités dans ses programmes : Liam Hemsworth, LeBron James, Chance the Rapper ou encore Sophie Turner.

Initialement pensé pour les personnes en mouvement, avec des épisodes de 10 minutes pouvant être regardés pendant un trajet de métro ou une petite pause, Quibi a finalement été lancée le 6 avril 2020 alors que des milliards de personnes à travers le monde étaient confinés chez elles. Malgré cela, elle comptait 1,7 million de téléchargements une semaine après son déploiement, et ce chiffre a encore grimpé d’1 million pour désormais atteindre les 2,7 millions de téléchargements.

Pour Jeffrey Katzenberg, fondateur de Quibi, ce résultat est « très très bon » pour une application lancée dans un contexte aussi difficile et qui n’est associée à aucune marque de renom, comme c’est le cas pour Disney+ ou Apple TV+. Gratuite à ces débuts, elle proposera par la suite un abonnement à 5 dollars avec publicités et 8 dollars sans.

Les contenus vont pouvoir être visionnés sur télévision

La plateforme fait par ailleurs suite aux plaintes de certains de ses abonnés et va intégrer une fonctionnalité « Cast » dans son application. Dès le mois de mai, les utilisateurs auront la possibilité de visionner le contenu de Quibi sur leur télévision. Le trailer de sa prochaine série, Dummy, a été visionné plus de 4 millions de fois sur YouTube.

Selon Jeffrey Katzenberg, les débuts réussis de la plateforme ne sont que les prémices de ce qui les attend par la suite. Il estime en effet que le nombre d’abonnés de la plateforme connaîtra un élan important lors de la levée des mesures de confinement, contrairement à Netflix qui risque de voir une chute importante de son nombre d’utilisateurs à cette période.