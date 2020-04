Édit 15h52 : Dans The Office, le personnage incarné par John Krasinski s’appelle bien sûr Jim Halpert et non Jim Palmer (on retrouvera plutôt Jimmy Palmer dans NCIS) comme c’était écrit précédemment. Toutes nos excuses pour cette confusion.

En cette période de pandémie mondiale et de confinement, quelques bonnes nouvelles font le plus grand bien. C’est cette mission que s’est donnée John Krasinski, l’interprète de Jim Halpert dans la cultissime série The Office. L’acteur, producteur, réalisateur, scénariste américain a lancé sa chaîne YouTube dans ce but, Some Good News. Sa première vidéo, publiée le 30 mars, est déjà un carton.

John Krasinski encore plus sympa que Jim Halpert?

Durant 9 saisons, The Office nous a fait vivre au rythme de la société de vente de papier Dunder Mifflin, à Scranton en Pennsylvanie. Entre les rires devant son patron loufoque Michael Scott incarné par Steve Carell et l’histoire d’amour qui a ému toute une génération entre Jim Halpert et Pam Beesly, interprété par Jenna Fisher, la série a marqué les esprits.

Qui de mieux placé donc pour apporter un peu de sourire et d’émotion en cette période de crise que John Krasinski ? Comme beaucoup d’artistes inspirés ou contraints par le confinement, il s’est attelé à produire du contenu de chez lui.

Le principe de la chaîne YouTube, créée pour l’occasion, est résumé par son titre, Some Good News (SGN). L’acteur l’explique dès le début de la vidéo, face aux nouvelles des médias parfois anxiogènes, pourquoi ne pas parler des bonnes nouvelles ?

Alright everybody, how about #SomeGoodNews ! Send me the stories that have made you feel good this week or the things that just made you smile! — John Krasinski (@johnkrasinski) March 25, 2020

Le journal parodie les codes d’un JT classique, le tout fait maison. Un globe qui tourne sur lui-même pour le générique, le logo de l’émission bien en vue, dessiné par les filles de l’acteur/présentateur et ce dernier en costard cravate bien comme il faut (ou presque).

Dans l’émission rien de surprenant au fond, mais cela atteint son but. Mot de reconnaissance envers le personnel soignant, vidéos d’applaudissements aux fenêtres dans plusieurs villes du monde, hommage et geste de solidarité en tout genre, autant de contenus que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux, mais qui font toujours chaud au cœur.

Un succès immédiat

Steve Carell passe une tête dans l’émission, en visioconférence, pour se rappeler avec Krasinski des bons souvenirs de The Office, à l’occasion des 15 ans de la série. Dans la séquence qui suit, un moment émotion, l’interview d’une jeune fille sorti de chimiothérapie en période de coronavirus. Une vidéo d’elle a fait le buzz : alors qu’elle rentrait chez elle, sur la route, depuis leurs voitures, ses amis et sa famille sont venus fêter son retour tout en respectant la distanciation sociale.

Le JT des bonnes nouvelles arrive à point nommé et en 15 minutes il procure sourire et émotion. Les internautes l’ont en tout cas validé puisque la vidéo culmine, à l’heure actuelle à 9,7 millions de vues. La chaîne compte déjà 772 000 abonnés. Il n’y a plus qu’à attendre le prochain épisode.