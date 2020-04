Facebook présente Experiments. Il s’agit d’un nouvel outil destiné aux professionnels et spécialistes du marketing. Comme le relaie Adweek, ce nouvel outil combine des éléments déjà existants comme “Test and Learn” ou encore “Split Testing”. L’arrivée de ces nouveaux outils n’est pas vraiment surprenante, car en janvier dernier, dans une interview, le pôle marketing France de Facebook indiquait déjà vouloir offrir aux professionnels les meilleurs outils possible.

Des outils puissants destinés aux spécialistes du marketing

Dans son annonce, Facebook indique “Les tests constituent un outil puissant pour les spécialistes du marketing qui leur permet de prendre des décisions plus percutantes en notant, au passage, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il s’agit aussi de trouver les intérêts pour l’avenir, en trouvant de nouvelles opportunités de croissance des performances”.

Le réseau social met donc à la disposition des spécialistes marketing des outils nouveaux pour continuer d’optimiser les performances des posts d’une entreprise sur la plateforme. Ces outils devraient, concrètement, leur permettre de comparer les stratégies à adopter. Pour les marques, ce serait aussi un excellent outil pour mener des tests pour voir le nombre de clients qui ont vu l’annonce et le nombre de ceux qui ont caché l’annonce publicitaire.

Facebook se met à la disposition des professionnels

Au travers de 3 tests différents, Facebook se met à la disposition des différents professionnels. On retrouve en premier lieu le “Test A/B”, il permet de tester différentes versions de publicités afin de trouver celle qui fonctionnera le mieux à terme auprès du public. Il y a ensuite les tests d’exclusion, et enfin les sondages de marque. Chacun des outils a été pensé dans un but précis et chacun dispose donc de son propre objectif. Il s’agit d’autant d’outils qui montrent l’engagement de Facebook. Celui-ci se veut désormais être un acteur important pour les marques en termes de publicités.

On comprend, au final, que le réseau social veut conquérir les marques, entreprises et professionnels et surtout que cet ensemble d’acteurs fasse appel à lui à l’avenir pour leurs campagnes publicitaires.