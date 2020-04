Le 30 mars, Microsoft a annoncé de nouveaux produits pour sa suite Office. Un changement majeur également : le nouveau nom d’Office 365. Le pack est devenu Microsoft 365 et sera déployé à partir du 21 avril prochain. Le pack existera sous deux formes, à destination des professionnels d’une part et des particuliers d’autre part. Ces derniers auront la chance d’accéder à Teams, réservé aux professionnels jusque-là.

Microsoft Teams débarque pour un usage personnel

Si le 21 avril prochain, nous sommes toujours confinés, cela pourrait s’avérer être une excellente nouvelle ! Teams est un produit phare de Microsoft désormais, il vient de gagner 12 millions d’abonnés pour ses 3 ans, cumulant ainsi près de 44 millions d’utilisateurs. Jusque-là réservé aux entreprises, désormais il va être possible de l’utiliser en famille ou entre amis.

Le système sera plutôt simple, et similaire à l’application Outlook pour lire vos mails. Vous pourrez basculer d’un compte à l’autre avec de simples clics. Les besoins n’étant pas les mêmes, les catégories de l’application seront différentes de celles destinées aux échanges professionnels. Il sera ainsi possible d’accéder à un calendrier partagé pour la famille, à un partage de photo et un espace OneDrive où stocker du contenu à échanger. Les listes de tâches seront aussi de la partie, tout autant que les appels vidéo évidemment.

Microsoft 365 pour plus de sécurité et de personnalisation

Globalement, parmi les nouveautés annoncées par Microsoft, on retrouve l’intelligence artificielle qui va permettre de proposer un meilleur éditeur sur les services de rédaction. Cela permettra, entre autres, de corriger des erreurs de grammaire ou finir la rédaction de certaines phrases.

Un système plus avancé de personnalisation est prévu pour Microsoft 365. Il concernera Outlook et permettra d’assurer qu’un rendez-vous personnel n’ait pas lieu en même temps qu’un événement professionnel. Microsoft s’occupera donc de fusionner les deux et de vous avertir si la situation se présentait.

Enfin, plus de sécurité est aussi au programme. En tout cas, pour ce qui est du pack familial avec l’application “Microsoft Family Safety”. Celle-ci fera un rapport du temps passé sur les différentes applications, et cela pourrait être plutôt utile notamment pour garder un oeil sur le temps passé devant les écrans des plus jeunes.