En ces temps de confinement, les diffusions en direct se font nombreuses sur les différentes plateformes sociales, sur Facebook d’ailleurs le traffic explose. Séances de sport, tuto couture ou encore vidéo humoristique, il y en a pour tous les goûts. Seulement, jusqu’à présent, les non-membres de Facebook ne pouvaient pas regarder de vidéos diffusées en direct sur la plateforme depuis un téléphone portable. Cela pourrait changer sous peu comme le relaie Engadget.

Les non utilisateurs de Facebook pourront regarder les vidéos en direct sur mobile

Afin de faire face à l’augmentation de la diffusion de vidéos en direct, Facebook va permettre, entre autres, aux personnes ne possédant pas de compte sur Facebook de regarder des vidéos en direct sur le réseau social depuis leur smartphone. Jusqu’ici, cela n’était possible qu’en passant par la plateforme web du réseau social.

Facebook en profite aussi pour déployer de nouvelles options dédiées aux diffuseurs et aux spectateurs celles-ci sont basées sur l’utilisation de peu de données et se traduisent entre autres par l’arrivée du mode “audio seulement” afin de ne pas être trop présents sur les bandes passantes et d’écouter le contenu sans encombre. Le réseau social devrait également proposé le programme “Public Switch Telephone Network” qui permettra aux individus d’appeler un numéro gratuit et d’écouter un direct. C’est là une solution pensée pour ceux ne disposant pas de smartphone.

La plateforme sociale a du mal à suivre les demandes

Les services de Facebook sont en ce moment très sollicités et le déploiement de nouvelles options et de nouveaux outils pourraient permettre à l’entreprise américaine de penser à la suite des évènements. Ces outils pourraient perdurer dans le temps et avoir de nouvelles utilités à l’avenir.

Face aux demandes, trop nombreuses, Facebook a déjà été contraint de réduire la qualité de diffusion de la vidéo en Europe. Un peu comme Netflix et YouTube suite à la demande du commissaire européen.