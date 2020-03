Les GIFs sont devenus un moyen de communication à part entière. Pour communiquer, pour réagir à une actualité ou un commentaire, ces petites vidéos animées sont aujourd’hui très populaires. Instagram par exemple offre la possibilité depuis début février de répondre aux stories avec des GIFS. Il y a quelques semaines, je vous parlais de Doublicat, une application pour créer des GIFs à partir de votre visage. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir une application dont l’objectif est le même : Familiar.



Des GIFs uniques avec votre visage

Le fonctionnement de Familiar est très simple. Dans un premier temps, téléchargez l’application Familiar disponible sous iOS et Android. Ensuite, il suffit d’ajouter une photo de vous ou d’un de vos proches. Pour cela prenez une photo en direct depuis la caméra de votre smartphone ou bien importez une photo dans l’application.

Pour les photos, il est conseillé d’avoir une photo lumineuse et nette et surtout que le visage soit bien centré.

Une fois la photo ajoutée, il suffit de choisir le GIF dans lequel vous souhaitez incruster votre visage. De nombreuses catégories sont proposées comme “Trending, Reactions, WTF ” etc, ainsi qu’une barre de recherche.

Une fois votre GIF choisi, votre GIF est créé ! La création de ce dernier prend entre 10 et 20 secondes. Pour finir, vous pouvez partager votre GIF à vos proches, sur Instagram, Messenger, par mail ou message ou bien enregistrer le GIF comme un GIF ou une vidéo.

Au niveau des données personnelles, Familiar précise que les GIFs créés ne sont jamais partagés, les photos ne sont ni collectées, ni stockées et ces dernières sont seulement accessibles par vous.

Familiar : une application freemium

Familiar est un outil gratuit. Cependant, deux formules payantes sont disponibles. La formule Silver à 0,99 euros/mois, permet de ne pas avoir de publicités, pas de watermarks et offre la possibilité de créer un GIF à la fois.

L’offre Gold à 3,49 euros par mois, supprime les publicités, les watermarks, permet de créer plusieurs GIFs en même temps et permet de profiter d’un processus de création des GIFs plus rapide.