Le Massachusetts Institute of Technology, plus connu sous l’acronyme MIT, a accepté de sous-titrer ses vidéos éducatives publiées en ligne afin de les rendre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Cette décision fait suite à un procès intenté à l’école pour discrimination par une association américaine ; il a finalement débouché sur un accord annoncé par la cours fédérale.

Le MIT accusé de discrimination

Le MIT a été poursuivi en justice par la National Association of the Deaf (NAD), une organisation non-gouvernementale américaine qui soutient les personnes sourdes et malentendantes. Cette dernière a estimé que la prestigieuse école dédiée aux technologies faisait preuve de discrimination en ne permettant pas aux personnes souffrant de problèmes auditifs d’avoir accès aux vidéos éducatives publiées ; en effet, ces dernières n’étaient pas sous-titrées et donc, impossibles à comprendre pour des personnes sourdes ou malentendantes.

Howard Rosenblum, le PDG de l’association, s’interroge : “Pourquoi ne rendriez-vous pas votre contenu accessible à tous ?”. Il continue en expliquant l’objectif de son association et de ce procès intenté au MIT : “Nous voulons nous assurer que toutes les écoles et universités soient sensibilisés aux problèmes rencontrés par les personnes sourdes et malentendantes“.

D’ailleurs, le MIT n’a pas été la seule école à subir un procès intenté par l’association, comme le précise ABC News. Quelques mois auparavant, c’est l’Université de Harvard qui a été poursuivie par la NAD pour ne pas avoir sous-titré de manière assez précise les vidéos de conférences et autres contenus mis en ligne. Un accord a finalement été trouvé et la prestigieuse université s’est engagée à rendre ses contenus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes en les sous-titrant mieux.

L’école devra sous-titrer toutes ses vidéos

Bien que les deux écoles aient tenté de rejeter les poursuites en arguant que la loi ne les obligeait pas à fournir des sous-titres pour l’ensemble de leurs contenus, le juge en charge de l’affaire en a décidé autrement puisque selon lui, les contenus produits et affichés par les universités sont soumis à la loi fédérale sur les droits civils. Dans le cas du MIT, un accord a donc été trouvé.

L’école devra sous-titrer tous les contenus audio et vidéo qui seront créés et publiés sur son site, son compte YouTube et son compte Soundcloud. Elle devra également fournir des sous-titres pour certains événements qui sont diffusés en direct sur Internet. Aussi, tous les contenus publiés avant le 1er janvier 2019 se devront d’être sous-titrés ou mis hors ligne si quelqu’un en fait la requête. Toutefois, le MIT a précisé dans l’accord “continuer de nier avoir violé toute loi relative aux personnes handicapées en publiant ou en mettant à disposition tout contenu en ligne.”

L’accès au numérique des personnes handicapées, un challenge important

Des millions de personnes à travers le monde souffrent de handicaps pouvant limiter leur accès à la vie numérique ; ces handicaps peuvent être moteurs, mais aussi liés à des sens comme la vue et l’ouïe par exemple. L’exemple de ce cas concret avec le MIT nous démontre pourtant que des solutions simples existent et qu’il suffit seulement de les mettre en place pour offrir à tous les mêmes droits et les mêmes chances.

Heureusement, il existe aussi de nombreuses entreprises qui réfléchissent à des solutions permettant de faciliter l’accès à la vie numérique des personnes souffrant d’un handicap. On pense notamment à Viktor, le coussin-télécommande connecté qui a pour objectif de rendre le numérique accessible aux personnes handicapées et/ou aux personnes âgées ou encore à Microsoft qui aide les malvoyants à mieux appréhender le monde qui les entoure grâce à son casque HoloLens.