Viktor, c’est le nom de ce coussin intelligent développé par Orange en collaboration avec la start-up niçoise Fingertips. Désormais disponible à la vente au grand public, cet objet connecté et innovant a pour objectif de faciliter l’accès à la vie numérique des personnes âgées ou en situation de handicap.

Viktor, le coussin qui fait office de télécommande développé par Orange

Destiné aux personnes âgées et/ou à celles qui se trouvent en situation de handicap, le coussin Viktor a pour mission de faciliter leur accès à la vie numérique en toute autonomie. Se présentant comme un coussin qui se fond parfaitement dans le décor grâce à son verso, il dispose sur son recto de larges boutons permettant à ses utilisateurs d’avoir un accès facilité à plusieurs fonctionnalités extrêmement pratiques, voire nécessaires. En effet, les usagers de Viktor pourront, d’une simple pression de la main, consulter leurs messages, visualiser leur agenda, lancer de la musique, écouter un livre audio ou encore demander à leurs proches de les rappeler. Grâce à la webcam Logitech qui est fournie lors de l’achat de Viktor, l’utilisateur pourra également lancer des appels vidéo en HD.

Cet objet fonctionne de paire avec une box (la “Viktor Box”) connectée à Internet et raccordée à un téléviseur, avec laquelle il communique via Bluetooth. Côté technique, la box est alimentée via un port Micro-USB et embarque un processeur quad-core 1,2 GHz (SoC Broadcom BCM2837) avec 1 Go de mémoire vive LPDDR2. Elle dispose également de quatre ports USB 2.0 et d’un emplacement Micro SD. Le coussin en lui-même est résistant aux chocs et déhoussable afin de faciliter son lavage en machine.

En 2017, le coussin Viktor avait déjà fait parler de lui en remportant la médaille d’or au prestigieux concours Lepine. En 2019, Orange repère l’innovation lors du salon Vivatech et décide de collaborer avec la start-up niçoise Fingertips pour amener cette innovation auprès du grand public. Seulement un an plus tard, voilà qui est chose faite. En effet, depuis le lundi 17 février 2020, le coussin Viktor est désormais disponible à la vente pour le prix de 249€.

Les objets connectés pour faciliter le quotidien des seniors et des personnes en situation de handicap

Viktor est un véritable produit de social-tech et est un exemple concret de ce que la technologie peut offrir de mieux pour faciliter le quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap. Heureusement, cette innovation n’est pas la seule initiative développée dans cet objectif. En 2019, le Handitech Trophy a récompensé 5 projets innovants au service de l’inclusion.

Certaines grandes entreprises aussi, développent des solutions innovantes pour ces populations qui sont malheureusement trop souvent mises de côté par les technologies. Microsoft, par exemple, aide les malvoyants à mieux appréhender le monde qui les entoure grâce à son casque HoloLens. IKEA, de son côté, se sert de l’impression 3D afin de faciliter la vie des personnes handicapées. En 2017, Google Maps a également intégré une fonctionnalité permettant de notifier les accès pour les handicapés. Autant d’initiatives qui démontrent que la technologie a un véritable rôle à jouer pour l’amélioration du quotidien des personnes âgées et/ou en situation de handicap.