Le concept mis en avant par la nouvelle application de Microsoft rappelle un autre de ses projets, Outlook Spaces, un outil grâce auquel Microsoft veut rassembler les plannings, mails et documents de ses utilisateurs. Avec l’application mobile que le géant américain vient de lancer, pour l’heure uniquement sur Android, le pari est similaire, au moins à première vue.

La promesse est tenue du côté de Microsoft

Microsoft avait pour projet, selon Engadget, de proposer au public une application mobile Office unifiée, cela dans le but de pouvoir utiliser et modifier plusieurs types de documents depuis une seule et même application. L’application a été testée pendant plusieurs mois et l’entreprise américaine a désormais fait le choix de les proposer au grand public.

Pour l’heure, seuls les utilisateurs Android peuvent y accéder et l’utiliser. Ils sont ainsi en mesure de modifier des documents excel, des powerpoint, des documents word, et même de numériser des documents directement avec votre smartphone. Globalement, cette application va être un gain de temps pour les utilisateurs : plus de changer d’application, voire même de devoir en télécharger une nouvelle, tout est au même endroit.

Le strict minimum pour le moment

Ne songez pas à l’utiliser en mode paysage, vous n’y arriverez pas. En effet, l’application n’est pas optimisée pour cela et c’est déjà un gros défaut. Quant à l’installer sur vos Chromebooks et tablettes, c’est une idée à oublier également, car l’application n’est pas non plus pensée pour cela.

Pour l’heure, l’application unique de Microsoft est donc strictement pensée et réservée aux smartphones Android. Engadget a interrogé Microsoft sur ses futurs projets, avec notamment une version pour iOS, et le géant américain s’est abstenu d’apporter tout commentaire. Reste maintenant à savoir si l’application sera déclinée ou non et également son déploiement. Il faudra donc user de patience pour avoir des réponses à nos interrogations.