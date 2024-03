L’entreprise Ibexa s’est fixée une mission très claire : transformer la complexité de ses clients en avantage concurrentiel en créant des expériences digitales de haut niveau. Plus qu’un simple éditeur de logiciels, l’entreprise accompagne ses partenaires dans un processus efficace et progressif pour leur permettre de se transformer digitalement de manière réaliste et pérenne.

C’est quoi Ibexa DXP ?

Quelle que soit votre maturité digitale, ce webinar devrait vous intéresser. Le jeudi 14 mars à 11 heures, Ibexa présentera en exclusivité la nouvelle version de sa plateforme DXP. Déjà disponible, cette solution va sans aucun doute intéresser tous les professionnels du marketing.

Lors de ce webinar, les équipes d’Ibexa présenteront les fonctionnalités phares de la nouvelle plateforme DXP :

Focus Mode : pour permettre aux marketeurs de se concentrer sur l’essentiel grâce à une interface simplifiée et facile à utiliser

Customizable Dashboard : un tableau de bord personnalisable lié à votre business, votre fonction et vos besoins ;

Page Builder : une nouvelle version plus robuste, avec une interface simplifiée, plus légère et plus intuitive pour les utilisateurs ;

Site Factory : pas de limite et un gain de temps avec cette usine à sites. Réduisez le temps nécessaire pour mettre vos produits sur le marché ;

Tour d’horizon des 30 nouvelles fonctionnalités de la plateforme d’expérience digitale développée par Ibexa.

Inscrivez-vous pour le webinar du 14 mars 2024 et venez explorer la version 4.6 d’Ibexa DXP. Une version incontournable par ses nouveautés et ses améliorations éditoriales pour les équipes marketing et les créateurs de contenus. En participant à ce webinar, vous découvrirez également comment l’entreprise aide ses clients à repenser et à améliorer leur stratégie digitale.

Faites de la personnalisation une priorité

Vous souhaitez comprendre comment personnaliser vos actions digitales et marketing ? Avec Ibexa DXP, vous verrez qu’il est possible de traiter chaque client comme un VIP. Et il se trouve que la personnalisation dans le processus de vente n’a jamais été aussi importante. En effet, il s’agit d’un facteur essentiel pour pérenniser la relation entre une marque et son client.

Grâce à Ibexa DXP, c’est tout à fait possible. La plateforme place vos clients au centre de tout ce que vous faites. Elle permet notamment de les guider à travers vos processus de vente. De la création de nouveaux sites web, portails, pages d’atterrissage en passant par la personnalisation, Ibexa propose tout ce dont vous avez besoin. Alors n’oubliez pas de vous inscrire à ce webinar.

