Vous cherchez à découvrir de nouvelles stratégies éprouvées, à donner une nouvelle impulsion à votre business ou à monter en compétences sur un sujet ? Vous êtes au bon endroit ! Cette semaine, nous vous proposons 7 webinars exclusifs sur l’e-commerce, les ressources humaines, le marketing digital et bien plus. Et pour découvrir encore plus de webconférences exclusives, rendez-vous sur notre agenda webinars.

Un webinar pour en savoir plus sur les projets de contribution climatique dans l’industrie carbone

Qui ? ClimateSeed

Quand ? Le 05/03/24

À quelle heure ? À 13h

Sujet : ClimateSeed reviendra sur le concept de contribution climatique, son rôle dans l’atteinte de l’objectif “net zéro” et ses perspectives. Les experts fourniront également des exemples pour communiquer de manière transparente sur la contribution climatique lorsqu’on est une entreprise.

S’INSCRIRE

Un événement pour devenir leader de la catégorie Beauté sur Amazon

Qui ? Bizon

Quand ? Le 07/03/24

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Bizon vous partagera ses secrets pour accroître vos performances dans la catégorie Beauté sur Amazon et booster vos résultats en 2024.

S’INSCRIRE

Un webinaire RH pour accélérer la création de vos référentiels de compétences grâce à l’IA

Qui ? 360Learning

Quand ? Le 07/03/24

À quelle heure ? À 11h

Sujet : 360Learning vous présentera SkillsGPT, une IA pour vous faire gagner du temps lors de la création de vos référentiels d’emplois et de compétences.

S’INSCRIRE

Une webconférence pour renforcer la communication au sein de votre réseau de franchise

Qui ? Digitaleo

Quand ? Le 07/03/24

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Découvrez comment optimiser la communication de votre réseau grâce à de bonnes pratiques et des outils avancés. Digitaleo sera accompagné de French Coffee Shop, qui vous partagera son précieux témoignage.

S’INSCRIRE

Un webinar pour faire de vos réseaux sociaux un puissant de vecteur de ventes

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 07/03/24

À quelle heure ? À 12h

Sujet : Les experts d’Agorapulse vous partageront les meilleures stratégies social commerce pour générer du trafic en magasin. Un rendez-vous à ne pas manquer pour booster votre présence en ligne et transformer vos interactions sociales en ventes !

S’INSCRIRE

Une conférence pour renforcer vos compétences en cybersécurité

Qui ? L’École Polytechnique Executive Education

Quand ? Le 07/03/24

À quelle heure ? À 12h

Sujet : L’École Polytechnique Executive Education dévoilera comment maîtriser tous les enjeux de la cybersécurité lorsqu’on est dirigeant. L’occasion de développer de nouvelles connaissances dans ce domaine crucial pour toutes les entreprises !

S’INSCRIRE

Un webinaire pour booster votre employabilité en marketing digital

Qui ? L’EFAP

Quand ? Le 07/03/24

À quelle heure ? À 18h30

Sujet : Découvrez comment donner un coup de fouet à votre carrière grâce aux conseils et à la formation de l’EFAP. Un webinar indispensable pour connaître les compétences à avoir pour répondre aux attentes du marché du marketing digital.

S’INSCRIRE