À l’occasion de la visite de l’émir qatari Tamim ben Hamad Al-Thani en France ce mardi, celui-ci a été reçu à l’Élysée par le président de la République, Emmanuel Macron. Pour l’occasion, le Qatar s’est engagé à investir 10 milliards d’euros dans l’économie française d’ici la fin de la décennie.

Objectif : doper le commerce bilatéral entre la France et le Qatar

Pour la première fois en quinze ans, un émir qatari foulait le sol français dans le cadre d’une visite d’État. Tamim ben Hamad Al-Thani et Emmanuel Macron se sont entretenus sur de multiples sujets sensibles avant de signer plusieurs accords, dont le plan d’investissement qatari en France. Comme l’a précisé l’Élysée dans un communiqué, l’enveloppe de 10 milliards d’euros sera utilisée pour accompagner « les jeunes entreprises innovantes et les fonds d’investissement en France ainsi que ceux étroitement liés à l’économie française, au bénéfice mutuel des deux pays ».

Ces dernières années, l’émirat du Moyen-Orient a déjà beaucoup investi en France, en témoigne la place prépondérante du fonds d’investissement souverain du pays dans le capital du Paris Saint-Germain. Outre le sport, des investissements qataris avaient été réalisés dans le secteur de l’immobilier, de la finance, des transports et du luxe. Désormais, le pays veut intervenir dans d’autres pans de l’économie française comme l’énergie, les semi-conducteurs, l’aérospatial, l’intelligence artificielle, le numérique, la santé et la culture.

Aujourd’hui, les Premiers ministres des deux pays, Gabriel Attal et Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani, présideront un forum économique autour des opportunités d’investissement dans ces secteurs clés. Ils y présenteront plus en détail l’accord qui a pour but d’accroître les flux d’investissements entre les deux pays d’ici 2030. Signe encourageant, la France et le Qatar ont annoncé que leur commerce bilatéral avait atteint les 6,4 milliards d’euros sur la période 2022-2023.

La visite de l’émir a duré deux jours. Suite à son entretien avec Emmanuel Macron hier, les deux dirigeants se sont rendus à un dîner d’état avec pour invités, le footballeur Kylian Mbappé, l’homme d’affaires Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que l’ancien président français Nicolas Sarkozy. Ce dernier avait été l’un des principaux acteurs du renforcement des liens entre la France et le Qatar au début de la précédente décennie. Plusieurs dirigeants étaient également présents, à l’instar de Bernard Arnault, PDG de LVMH, Xavier Niel, président du conseil d’administration d’Iliad, ainsi que de hauts responsables d’Airbus et de Qatar Airways.