Les données sont au cœur des stratégies marketing des entreprises. Sans elles, les marques ne peuvent pas dérouler correctement leurs campagnes, ni connaître leurs clients et leurs habitudes de consommation. Pourtant, certaines entreprises ne savent pas comment s’y prendre ou n’ont pas encore intégré l’importance de la collecte des données. Qualifio, la plateforme européenne de collecte de données first-party et zero-party pour les marques B2C, a fait de ces sujets sa spécialité. Avec son expertise, l’entreprise permet aux équipes marketing d’apprendre à connaître leurs audiences.

JE DEMANDE MA DÉMO

L’importance des données pour le marketing

La dépréciation des données fait partie des grandes préoccupations pour les marques en 2024. Ne pouvant plus compter sur les cookies tiers, les équipes marketing doivent se rabattre sur d’autres méthodes pour capter des données. Comme l’explique Qualifio, les professionnels du marketing doivent surtout être en mesure de comprendre leur communauté, « de connaître leurs besoins et leurs attentes ». Les temps ont changé, les consommateurs ne laissent plus aussi facilement leurs données personnelles.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Mais cela peut changer grâce aux fonctionnalités proposées par Qualifio Engage, permettant de générer de l’engagement et de collecter des données grâce à des quiz, jeux, sondages, concours, et plus de 50 autres formats interactifs. Les internautes ont pris conscience du caractère privé de leurs données et ne supportent plus qu’elles soient partagées et utilisées sans leur consentement. Avec le RGPD, les droits des consommateurs en matière de confidentialité des données ont également été renforcés.

Les marques doivent donc désormais composer avec des données conformes et consenties. En cela, vous découvrirez dans ce livre blanc que les données first et zero-party, collectées grâce au marketing interactif, offrent une solution intéressante.

Quelles techniques pour collecter des données en 2024 ?

Pour collecter des données, les équipes marketing ont recours à plusieurs techniques interactives en fonction du secteur d’activité dans lequel elles exercent. L’industrie des médias préfère les formats quiz et jeux concours, tout comme les clubs de sport et les sociétés de divertissement. Les jeux d’adresse y sont aussi efficaces.

De leur côté, les marques vendant des produits de grande consommation (PGC, ou FMCG en anglais) s’appuient plutôt sur des sondages, des votes et des tests pour collecter des données. Le test de personnalité et l’instant gagnant sont particulièrement populaires dans ce domaine.

JE DEMANDE MA DÉMO

Vous l’aurez compris, chaque secteur d’activité a ses propres méthodes, et chacune d’entre elle présente des performances variables. Il faut bien différencier les campagnes « identifiées » de celles « anonymes ». Elles ne permettent pas de collecter autant de données sur les internautes.

Comme le rappelle Qualifio, les formulaires sont la base des campagnes identifiées. Vous pouvez créer des formulaires simples (prénom, nom, e-mail) ou complexes (adresse, date de naissance, préférences, etc.) en fonction de vos objectifs de collecte de données. Grâce au profilage progressif, la plateforme est capable de rendre les formulaires puissants et la collecte des données encore plus pertinente. Cette technique consiste à collecter des informations au fil du temps et au fur et à mesure que vos prospects interagissent avec votre contenu.

Selon Qualifio, l’intégration est une notion essentielle en marketing digital. Il est effectivement essentiel d’alimenter vos outils marketing (CRM, CDP, DMP, etc.) avec les données consommateurs que vous collectez. C’est le meilleur moyen de mettre à profit les données collectées. Les outils d’intégration permettent également d’avoir un accès en temps réel aux données, ce qui permet aux marques de prendre des décisions rapides. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ce vaste sujet, n’hésitez pas à demander une démo des outils développés par Qualifio.

JE DEMANDE MA DÉMO