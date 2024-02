Alors que la transformation numérique s’accélère, la souveraineté numérique devient un enjeu majeur pour les entreprises. Les cyberattaques se multiplient et les organisations se doivent d’anticiper les risques. Pour cela, encore faut-il être formé aux questions relatives aux stratégies, méthodes et bonnes pratiques pour organiser et planifier la montée en sécurité de son organisation. Les dirigeants et les managers doivent être à la manœuvre. L’École Polytechnique Executive Education organise justement un webinar sur ce sujet le 7 mars 2024 à 13h.

Monter en compétences sur le sujet de la cybersécurité

Durant cette conférence d’une heure, Yohann Garcia, responsable thématique « Nouvelles Technologies et Numérique » au sein de l’établissement, présentera la formation intitulée «Executive Program – Cybersécurité pour dirigeants ». Un programme court qui aura lieu du 15 avril au 28 mai 2024, spécialement pensé pour les PDG, DSI, CDO, responsable de la transformation numérique, consultants, etc.

Au cours de ce webinar, vous comprendrez à quel point l’accélération de la digitalisation de tous les secteurs d’activité impose d’anticiper la protection des données.

De nouveaux enjeux apparaissent et les entreprises doivent absolument prendre le train en marche au risque de se faire distancer et de mettre en danger l’organisation. Cette conférence sera l’occasion de découvrir en détail la formation proposée par l’École Polytechnique Executive Education et les différents modules qui la composent. Si vous avez au moins huit ans d’expérience en management et que vous souhaitez prendre de la hauteur sur les sujets de la cybersécurité, ce live est pour vous.

Un webinar le 7 mars pour découvrir la formation de Polytechnique

Pour devenir un expert en cybersécurité, il faut avant tout maîtriser les enjeux : définir et identifier les risques et les processus de gestion du risque, identifier les leviers de création de valeur ou encore comprendre la réglementation, les obligations et les directives autour de la cybersécurité. Autant d’informations que vous aurez en participant au webinar du 7 mars 2024. Yohann Garcia reviendra également sur le déroulé exact du programme, les modalités de candidature et de financement et son coût.

Cette formation développée par l’École Polytechnique Executive Education a vraiment été pensée pour répondre aux besoins des dirigeants et s’adapter à leurs contraintes. En effet, tous les cours sont dispensés à distance. Pas besoin de se déplacer pour profiter de la formation. À l’issue du programme, chaque apprenant se verra également proposer un accompagnement personnalisé pour aboutir à la construction de sa feuille de route stratégique en assurant la planification des actions clefs du périmètre cybersécurité.

si vous êtes confronté à des problématiques de cybersécurité ou que vous souhaitez monter en compétences sur les sujets en lien avec la sécurité informatique, ce webinar devrait vous intéresser. N’oubliez pas de vous inscrire à la conférence du 7 mars 2024 pour recueillir toutes les informations sur la formation « Executive Program – Cybersécurité pour dirigeants ».

