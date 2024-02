Depuis 2014, Huawei a à cœur de soutenir les start-ups françaises dans leur développement à l’international. Le célèbre acteur de la tech organise cette année la 11e édition de son programme Digital InPulse. Les jeunes pousses françaises peuvent candidater jusqu’au 15 avril 2024 pour tenter de remporter jusqu’à 30 000 euros et un accompagnement pour se développer sur le marché asiatique. Cette année, le dispositif s’adresse aux start-ups qui accélèrent la transformation numérique dans les secteurs de la culture, du tourisme, des médias et du divertissement. Si votre projet entrepreneurial correspond, cet article va vous intéresser.

Qui peut participer à Digital InPulse 2024 de Huawei ?

Digital InPulse se présente comme un grand concours autour d’une thématique différente chaque année. Les éditions précédentes ont déjà exploré des thèmes tels que la green tech, la mobilité, ou encore les objets connectés et le bien-être. Depuis sa création en 2014, le programme a accompagné 97 entreprises pour une dotation totale de près de 3 millions d’euros. C’est un véritable tremplin et ce serait dommage de passer à côté cette année si vous répondez aux critères.

Minggang Zhang, directeur général adjoint de Huawei France, rappelle que la mission de l’entreprise chinoise a toujours été « de connecter le monde pour le rendre plus intelligent. En soutenant les start-ups françaises et les incubateurs qui les accompagnent, nous permettons tous ensemble à la transformation numérique de se généraliser et d’apporter ses bienfaits à la société ». En participant à ce concours, vous allez booster le développement de votre société.

Un soutien financier et un voyage d’affaires en Chine à gagner

Cette année, la France et la Chine célèbrent le 60e anniversaire des relations diplomatiques et de la coopération culturelle entre les deux pays, et le programme Digital InPulse célèbre son 10ème anniversaire. En 2024, Digital InPulse invite les start-ups de la tech spécialisées dans les secteurs de la culture, du tourisme, des médias ou du divertissement (jeux vidéo, musique, cinéma, animation, etc.) à participer et à découvrir la Chine.

Pour retenir l’attention du jury, les entrepreneurs doivent proposer une solution innovante, mature et répondant au thème proposé. Les start-ups retenues sur dossier présenteront leur projet devant un jury réuni dans les villes-étapes de Lille, Lyon, Strasbourg et Paris. Les auditions auront lieu entre mai et juin. Les deux projets jugés les plus innovants, matures et prometteurs dans chaque ville recevront un soutien financier de 30 000 euros (pour le premier prix) et de 20 000 euros (pour le second).

Un total de huit lauréats seront ainsi sélectionnés, et participeront au voyage d’affaires en Chine, à Shenzhen et à Hong Kong. L’occasion pour les entreprises de découvrir l’écosystème technologique chinois, des acteurs locaux et de potentiels partenaires pour développer leur entreprise à l’international.