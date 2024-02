Fondée en 1845 et leader de la connaissance juridique et fiscale en France, la maison d’édition Lefebvre Dalloz fait peau neuve avec son nouvel outil GenIA-L. Dédié avant tout aux professionnels du droit et du chiffre, celui-ci est capable de générer instantanément des réponses à des questions juridiques complexes posées en langage naturel.

Des réponses précises et de haute qualité

Se référant uniquement aux bases de données juridiques Lefebvre Dalloz, GenIA-L fournirait des réponses fiables, sérieuses et correctement sourcées. Aussi, ses utilisateurs peuvent accéder à l’ensemble des fonds éditoriaux utilisés dans un environnement sécurisé d’après l’entreprise.

Selon Anne Greze, directrice marketing et membre du Comité de direction de Lefebvre Dalloz, la maison d’édition est « le premier acteur en France à lancer une solution d’IA générative utilisant des contenus juridiques fiables pour les professionnels du droit et du chiffre ».

En plus de fournir des synthèses très détaillées, GenIA-L génère d’autres questions et réponses en lien avec la question posée. Cette solution offre aussi une check-list juridique permettant aux utilisateurs d’approfondir leurs recherches ainsi qu’une explication juridique claire et structurée exposant les bases légales et arguments sur lesquels se fonde sa réponse.

Des fonctionnalités pratiques pour tous

En outre, GenIA-L est un outil pédagogique. Et pour cause, il produit des cas pratiques, en lien avec la question posée, assortis des règles de droit qui s’appliquent et sous forme de tableaux didactiques. Il est aussi capable de générer des réponses en un langage simple adapté à tous, experts ou non.

Grâce à toutes ces fonctionnalités novatrices, Anne Greze estime que « cette solution va révolutionner l’activité quotidienne des professionnels du droit et du chiffre en leur permettant des gains de productivité significatifs et de se concentrer sur des activités stratégiques à plus haute valeur ajoutée ».