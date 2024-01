Les autorités chinoises s’attaquent au développement de la « silver économie », notion moderne désignant l’ensemble des marchés, activités et enjeux économiques liés aux personnes de plus de 60 ans. Une question essentielle pour le pays, dont la population compte parmi les plus vieillissantes au monde. Selon un groupe de ...

Les autorités chinoises s’attaquent au développement de la « silver économie », notion moderne désignant l’ensemble des marchés, activités et enjeux économiques liés aux personnes de plus de 60 ans. Une question essentielle pour le pays, dont la population compte parmi les plus vieillissantes au monde.

Selon un groupe de réflexion gouvernemental, le marché de la silver économie atteindra 5 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, soit 10 % du total de l’économie chinoise d’ici à 2035.

Améliorer les services de santé gériatrique

C’est la première fois qu’une politique autour de la silver économie est élaborée à l’échelle nationale en Chine. Elle répond à un besoin grandissant : sur les 1,4 milliard d’habitants que compte l’Empire du Milieu, un sur cinq était âgé de 60 ans ou plus à la fin de l’année 2022. Ce taux devrait dépasser les 30 % dans une décennie, selon la Commission nationale de la santé.

Le gouvernement central vient ainsi de publier vingt-six mesures à mettre en œuvre dans l’ensemble des provinces du pays, pour « améliorer le bien-être des personnes âgées ». Pékin souhaite mobiliser le secteur privé, qui sera en charge de développer des services et des produits spécialement pensés pour les séniors.

Le Conseil d’État s’est particulièrement attardé sur le domaine de la santé, et appelle au développement de services d’aide à domicile, dans un pays où seulement 3 % des personnes âgées sont placées en maison de retraite. De même, il met l’accent sur des dispositifs améliorés de livraison de repas. L’optimisation des services de soins gériatriques ainsi qu’une meilleure prévention des maladies sont également préconisées.

La Chine veut s’adapter à sa nouvelle génération de séniors

La nouvelle génération de séniors a subi une transformation notable ces dernières années, s’éloignant de sa réputation traditionnelle de frugalité et de son mode de vie centré sur la garde des petits-enfants. Désormais, les séniors bénéficient de ressources financières plus importantes et d’un temps libre plus conséquent. Ils accordent, de ce fait, plus d’intérêt à la santé et au désir de conserver une apparence jeune.

Dans cette optique, le Conseil d’État souhaite mettre en place de nouveaux formats de services touristiques, spécialement dédiés aux personnes âgées. De même, il appelle au développement de cosmétique anti-âge, et de vêtements plus adaptés à leur besoin.

En renforçant les programmes d’aides financières aux séniors, la Chine espère stimuler leur pouvoir d’achat. Elle appelle à un élargissement des canaux de consommation et d’approvisionnement et à un enrichissement de services culturels et sportifs pour les personnes âgées. Le gouvernement précise qu’il se montrera intransigeant contre toute tentative de fraude ciblant les séniors.

Sans surprise, les lignes directrices encouragent le développement de produits de technologie de pointe, tels que les robots domestiques et des dispositifs d’aide à la réadaptation.

Des nouvelles opportunités pour le secteur privé

La Chine souhaite créer des champions nationaux de la silver économie. En plus de pousser les universités et écoles à ajouter des spécialisations, elle réfléchit à un « nouveau format d’entreprise pour la santé intelligente et les soins aux personnes âgées ». Dix parcs industriels dédiés vont être implantés dans les grandes villes du pays.

Les gouvernements locaux pourront émettre des financements spéciaux pour soutenir cet effort. Les banques sont quant à elles encouragées à accorder des crédits aux établissements de soins pour personnes âgées et aux entreprises qui se consacrent à faciliter leur vie.