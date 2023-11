À l’heure où la concurrence s’intensifie dans tous les secteurs, l’efficacité est un enjeu stratégique pour les équipes marketing. Les plus proactives qui considèrent la productivité comme une priorité mettent toutes les chances de leur côté pour assurer la réussite de leurs stratégies et, surtout, générer des résultats durables. Atteindre ces objectifs clés demande toutefois d’adopter des méthodes millimétrées et d’intégrer à son organisation quotidienne des outils puissants qui aident à répondre à ces enjeux de productivité.

Cette thématique sera justement au cœur du prochain événement d’Ibexa. L’entreprise vous emmènera à la découverte des pratiques recommandées pour améliorer l’efficacité de vos équipes marketing au quotidien et des solutions existantes pour y arriver. Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur la nouvelle version de sa plateforme d’expérience numérique modulaire B2B (DXP), déjà adoptée par les plus grandes entreprises du monde entier. Rendez-vous le 6 décembre prochain à 9h30, en présentiel à Paris ou à distance depuis chez vous !

Découvrez les pratiques et solutions pour accroître vos performances marketing

Cet événement s’annonce comme une opportunité unique de connaître les pratiques éprouvées pour accroître rapidement l’efficacité de vos équipes marketing. Il faut dire qu’Ibexa est particulièrement légitime lorsqu’il s’agit d’aborder ce sujet. Depuis plus de vingt ans, l’entreprise développe des solutions technologiques aidant les marketeurs à gagner en efficience, tout en améliorant leurs performances. Forts de leurs nombreuses années d’expérience, les spécialistes d’Ibexa vous partageront les meilleures initiatives à mettre en place pour rehausser l’efficacité de vos équipes marketing.

Outre les bonnes pratiques, ils vous feront également découvrir Ibexa DXP, sa puissante Digital Experience Platform. Celle-ci est équipée de plusieurs fonctionnalités simples à prendre en main, permettant aux sociétés B2B de transformer leurs stratégies de vente traditionnelles en expériences d’achat fluides. De l’optimisation des contenus à la construction d’un parcours d’achat irréprochable en passant par l’automatisation de processus, les atouts de la solution sont nombreux. L’événement d’Ibexa sera justement l’occasion d’en savoir plus sur chacun d’entre eux et de comprendre comment cette technologie peut révolutionner le travail de vos équipes marketing.

Les intervenants profiteront par ailleurs de cette conférence exclusive pour lever le voile sur la quatrième et nouvelle version d’Ibexa, idéale pour les marketeurs. Page builder amélioré, objets embed cliquables, navigation optimisée… Vous aurez la chance de plonger au cœur des nouveautés d’Ibexa DXP v.4, destinées à simplifier vos tâches les plus complexes, accroître votre productivité et stimuler votre créativité. Autant d’enjeux clés pour atteindre vos objectifs business.

Dans le détail, voici le programme de cet événement hybride :

Comment la technologie Ibexa DXP v.4 améliore-t-elle le quotidien des équipes marketing ? PIM, automatisation, commerce, Customer Data Platform, intelligence artificielle… ;

Comment la nouvelle version répond-elle à vos pain points ? ;

Les fonctionnalités phares de la plateforme à connaître pour booster votre productivité ;

Les add-ons indispensables pour doper votre efficacité : l’exemple de Qualifio, la plateforme de collecte de données first-party et zero-party et de marketing interactif.

Cette conférence unique est le rendez-vous incontournable pour accroître vos connaissances marketing, découvrir des cas d’utilisation pertinents et échanger avec des experts du domaine. Pour ne rien manquer de cet événement et ouvrir vos équipes à de nouvelles perspectives de réussite, inscrivez-vous dès maintenant au Ibexa Product Tour.