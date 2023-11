À l’occasion de l’European Cyber Week 2023 organisé à Rennes, l’Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a inauguré le 22 novembre son nouveau site, le premier en province. L’agence a justement choisi la métropole bretonne pour y implanter son antenne dans le but de renforcer ses actions en matière de cybersécurité et de cyberdéfense dans toute la France.

Toujours plus de moyens pour l’ANSSI pour lutter contre les cybermenaces

Après l’Hôtel national des Invalides et la Tour Mercure à Paris, ainsi que le Campus Cyber à La Défense, voici ArteFact, le nouveau bâtiment dans lequel l’ANSSI s’est installé dans le quartier de La Courrouze, à Rennes. Ce nouvel espace a été inauguré en présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, Stéphane Bouillon, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et Vincent Strubel, directeur général de l’ANSSI.

À Rennes, pour l'inauguration de la nouvelle antenne de l'ANSSI et l'European Cyber Week. J'ai rappelé les engagements pris par le Gouvernement face à la menace cyber : filtre anti-arnaque, formation d'experts en cybersécurité, accompagnement des TPE-PME et des collectivités. pic.twitter.com/3a70jDcf6G — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 22, 2023

Dans son communiqué, l’ANSSI précise bien qu’il ne s’agit pas d’une antenne régionale, mais bien de nouveaux bureaux qui collaboreront avec les trois autres sites en région parisienne. Une cinquantaine d’agents venus de la capitale travaillent déjà sur place. Leurs taches couvrent la détection et la supervision de réseaux, le développement d’outils et l’analyse de la menace et des codes malveillants. « Notre antenne rennaise est à la hauteur des exigences de sécurité propres à notre mission. C’est aussi une réponse aux attentes de nos agents pour gagner en résilience et accompagner l’ensemble de nos bénéficiaires au plus près des territoires » souligne Vincent Strubel.

D’ici la fin de l’année 2025, le site de Rennes devrait accueillir jusqu’à 200 agents. Si la ville bretonne a été choisir pour l’implantation de cette nouvelle antenne, c’est parce qu’elle détient un rôle stratégique dans la protection des systèmes d’information, avec la présence d’acteurs institutionnels tels que la direction générale de l’armement, le ministère de l’intérieur, le COMCYBER ou encore la direction interministérielle du numérique. L’écosystème privé dans la région rennaise est également très développé, comprenant des PME et start-up spécialisés, ainsi que des organismes de recherche et de formation axée sur la cybersécurité.

Pour Jean-Noël Barrot, « l’ouverture de l’antenne de l’ANSSI à Rennes est une réponse concrète à l’accroissement de la menace cyber ». Dans son panorama de la cybermenace 2022, l’ANSSI s’était montrée tout particulièrement vigilante autour du cyberespionnage, au vu de la Guerre en Ukraine, et de la multiplication des cyberattaques perfectionnées, ciblant plus régulièrement des organisations moins importantes, et donc moins susceptibles de provoquer une réaction forte. Afin de répondre à ces préoccupations, l’Assemblée Nationale avait voté pour le renforcement des pouvoirs de l’agence.