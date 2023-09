L’Indonésie multiplie ses efforts pour booster son industrie des véhicules électriques. Une initiative qui pourrait finalement bénéficier à toute l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), selon Anindya Novyan ...

L’Indonésie multiplie ses efforts pour booster son industrie des véhicules électriques. Une initiative qui pourrait finalement bénéficier à toute l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), selon Anindya Novyan Bakrie, PDG de Bakrie & Brothers, un conglomérat indonésien possédant une unité de véhicules électriques baptisée VKTR.

Des incitations pour les investisseurs

Les grands constructeurs automobiles asiatiques comme Toyota et Hyundai ont investi des milliards de dollars dans l’agrandissement de leurs installations de production de véhicules électriques en Indonésie. Le pays se rêve en centre mondial de batteries, et a même fait des appels du pied à Tesla pour que l’entreprise s’y implante.

Il possède un argument de taille grâce à la richesse de ses sols en cuivre, en nickel, en cobalt et en bauxite, des matériaux essentiels à la fabrication des batteries de véhicules électriques. Par exemple, l’Indonésie est le plus grand exportateur de nickel, représentant 22 % des réserves mondiales, selon un rapport d’ASEAN Briefing. Le pays n’a pas hésité à interdire les exportations de certains métaux et minéraux, dans le but d’attirer sur son territoire les investisseurs et les fabricants qui ont besoin de ces matériaux pour la conception de leurs batteries.

Ces efforts pourraient non seulement stimuler l’industrie indonésienne, mais également ouvrir les portes de l’Asie du Sud-Est aux investisseurs. En donnant accès aux matériaux clés pour les batteries, le pays « pourrait attirer beaucoup plus d’investissements et aider l’ASEAN en tant que région à adopter les véhicules électriques plus rapidement et à moindre coût », selon un rapport de Maybank, principal groupe bancaire et financier malaisien.

Toute l’Asie du Sud-Est peut en bénéficier

En plus de vouloir développer le secteur à l’échelle industrielle, la région est dans un processus rapide d’adoption des véhicules électriques. Leurs ventes y ont été multipliées par 10 en glissement annuel au premier trimestre 2023, a dévoilé un récent rapport du cabinet Counterpoint Research.

En parallèle, la production de batteries pour véhicules électriques a représenté une part importante des investissements directs étrangers dans la région entre 2019 et 2021, en particulier en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande. Dans ce contexte, ces différents pays peuvent combiner leurs forces pour apporter différentes ressources au profit de l’écosystème des véhicules électriques. Tandis que la Thaïlande possède une grande expertise dans la production de voitures, la Malaisie, elle, se concentre davantage sur la haute technologie.

L’Indonésie pourrait ainsi mener l’effort commun dans le secteur des véhicules électriques, pour encourager les investisseurs du monde entier à s’implanter dans la région.