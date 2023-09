L’internationalisation de XXI a débuté. La start-up française est spécialisée dans l’édition de logiciels en vision par ordinateur, c’est-dire l’analyse de vidéo par intelligence artificielle. Après avoir levé, en mars ...

L’internationalisation de XXI a débuté. La start-up française est spécialisée dans l’édition de logiciels en vision par ordinateur, c’est-dire l’analyse de vidéo par intelligence artificielle. Après avoir levé, en mars dernier, 22 millions d’euros, la société a décidé de s’étendre en Espagne en ouvrant un bureau à Barcelone. Un premier territoire stratégique en attendant d’installer des antennes dans le reste de l’Europe et aux États-Unis.

Épauler grâce à la vision par ordinateur

Fondée en 2015, XXII propose une solution d’analyse de flux vidéo en temps réel. Celle-ci est utilisable depuis une plateforme SaaS embarquant des technologies d’intelligence artificielle. Le logiciel de XXII se connecte au système de gestion de contenu vidéo des caméras de ses clients et les accompagne dans les tâches qui peuvent être automatisées par l’IA.

« Nous les aidons à réaliser leurs commandes, savoir quelles tables doivent être débarrassées ou encore quelles poubelles débordent », indiquait William Eldin, président-directeur général et cofondateur de XXII, à Siècle Digital en mars, « nous nous mettons à la place du cerveau du manager pour l’aider à ne pas se tromper ». La start-up est implantée dans de nombreux secteurs comme celui de la logistique, du retail ou encore de la mobilité.

Les ambitions internationales de XXII

S’établir en Espagne est un choix calculé pour XXII. Dans son communiqué, l’entreprise française confie qu’il s’agit d’un pays qui dispose d’une importante culture autour de l’intelligence artificielle, que le potentiel commercial y est fort et que le cadre juridique y est le même qu’en France. De plus, XXII précise qu’elle « n’y connaît pas encore de concurrence et souhaite ouvrir le marché ».

Pour prendre la tête de la branche espagnole de XXII, William Eldin a choisi de nommer David Polo Hernandez. Cet entrepreneur « profondément lié à l’équipe dirigeante de XXII » aura pour mission de faire connaître les solutions de la marque dans la péninsule ibérique. « L’objectif est osé, car nous visons 1 million d’abonnements logiciels d’ici 18 à 25 mois en Espagne », déclarait-il.

L’ouverture de bureaux à Barcelone est le premier pas vers l’internationalisation de XXII. William Eldin a expliqué qu’il s’agit « d’une étape importante qui nous pousse déjà à considérer notre expansion en 2023 en Amérique Latine, dans la région Europe Moyen-Orient et Afrique, à Dubaï et enfin les États-Unis en 2024 ». En mars, auprès de Siècle Digital, il rêvait que XXII devienne une licorne, une société valorisée à plus d’un milliard de dollars, comptant 500 à 800 employés d’ici 3 à 5 ans.