Le FBI a annoncé, le 29 août, le démantèlement de Qakbot, un réseau international de 700 000 ordinateurs infecté. Outre les États-Unis, l’action a nécessité la coopération de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Roumanie, de la Lettonie et du Royaume-Uni. 8,6 millions de dollars en cyptomonnaies ont été saisis.

Depuis 2008, un groupe de hackers pirataient des PC, sans distinction, pour en prendre le contrôle grâce à Qakbot. Une fois infiltré, le PC rejoint un botnet, un réseau d’ordinateurs sous le contrôle de cybercriminels revendus par la suite à des personnes mal intentionnées pour demander des rançons ou organiser des cyberattaques. « C’est une forme de pré-piratage », explique à Siècle Digital Gérôme Billois, expert en cybersécurité pour le cabinet Wavestone, « ils essayent d’avoir le maximum d’appareils sous leur contrôle » à travers de nombreuses techniques comme l’hameçonnage. Une fois une flotte d’ordinateurs importante en leur possession, « ils les revendent sur des forums, sur des marchés noirs de la cybercriminalité à des personnes qui, elles, vont lancer des attaques » développe l’auteur du livre Cyberattaques: Les dessous d’une menace mondiale.

Au cours de l’opération, les autorités internationales sont parvenues à nettoyer plus de 700 000 ordinateurs, dont 200 000 aux États-Unis et 26 000 en France. Six serveurs sur les 170 que comptait l’infrastructure pirate se trouvaient sur le territoire français. « Les cybercriminels qui s’appuient sur des logiciels malveillants comme Qakbot pour voler des données privées à des victimes innocentes se sont vus rappeler aujourd’hui qu’ils n’opèrent pas en dehors des limites de la loi » a déclaré le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué du FBI.

Today, #FBI Director Christopher Wray announced a Bureau-led operation that crippled a long-running botnet. Just in the past year, this botnet infected approximately 700,000 computers. Learn how the FBI restored control to victims: https://t.co/RVEwdGBFzu pic.twitter.com/yCXhK5pDtl

— FBI (@FBI) August 29, 2023