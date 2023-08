Après 21 ans d’existence, le célèbre réseau social Skyblog ferme ses portes ce lundi 21 août. Fondée en 2002 par Pierre Bellanger, le président de la radio Skyrock, la plateforme a ...

Après 21 ans d’existence, le célèbre réseau social Skyblog ferme ses portes ce lundi 21 août. Fondée en 2002 par Pierre Bellanger, le président de la radio Skyrock, la plateforme a su s’imposer comme un incontournable du web français pour l’ensemble d’une génération. Après des millions de blogs publiés, de publications écrites en fluo dans la police Comic Sans et de nombreuses photos peu avantageuses, le site tire sa révérence.

Skyblog, symbole d’une génération

L’information ne date pas d’hier. C’est le 16 juin dernier, au travers d’un billet Skyblog, que l’équipe de Skyrock annonçait la fin de l’aventure. « Aujourd’hui, les skyblogs rentrent dans l’Histoire », écrivait-elle, « Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l’accès public ». Une décision nécessaire pour entrer dans les clous du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Au cours de son existence, Skyblog a su fédérer des millions d’utilisateurs qui faisaient leurs premiers pas, sans le savoir, dans l’univers des réseaux sociaux. Une affluence qui a, selon le communiqué, fait de Skyblog « le 17ème site mondial en 2007 ». Le site était encore utilisé par une poignée d’irréductibles qui y partageaient quotidiennement leurs passions. Dernièrement, le groupe Kyo s’en était servi pour faire la promotion des 20 ans de leur album Le Chemin.

« L’aventure prend fin ce 21 août 2023, après avoir illuminé le 21e siècle du numérique à la française », déclarait sur X, nouveau nom de Twitter, Jérôme Aguesse, directeur général adjoint de Skyrock. Il concluait avec des remerciements, « Un giga merci à vous tous : pionniers du Net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont tracé le sillage du numérique actuel ».

Avec un soupçon de nostalgie, nous tirons notre révérence à l’épopée #Skyblog. L’aventure prend fin ce 21 août 2023, après avoir illuminé le 21e siècle du numérique à la française. Un giga merci à vous tous : pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont… pic.twitter.com/3PGB98yXQr — Jérôme Aguesse (@jerome_aguesse) June 23, 2023

Un devoir de conservation

Anticipant les demandes, l’équipe de la radio spécialisée dans le rap et le R’n’B a partagé la marche à suivre pour enregistrer une copie des blogs. Dans la continuité de ce travail de préservation numérique, la Bibliothèque Nationale de France (BNF) et l’Institut national de l’audiovisuel (INA) vont archiver une partie du contenu disponible sur le site.

Parmi les 19 millions de skyblogs restants, 12 millions seront préservés par la BNF tandis que l’INA en conservera 1,6 million. « Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable ce qu’était la nouvelle génération du début du XXIe siècle », ironisait l’équipe Skyrock. Désormais, seule une poignée de personnes autorisées pourront consulter les restes de Skyblog, un des ancêtres des réseaux sociaux modernes.