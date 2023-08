Taïwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a annoncé la construction d’une usine en plein cœur de l’Europe, ce 8 août 2023. Le leader de la fabrication de semi-conducteurs devrait s’installer dans ...

Taïwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) a annoncé la construction d’une usine en plein cœur de l’Europe, ce 8 août 2023. Le leader de la fabrication de semi-conducteurs devrait s’installer dans la ville de Dresde, dans l’est de l’Allemagne. 10 milliards d’euros sont prévus pour mener à bien ce projet d’envergure.

NXP Semiconductors NV, Bosch et Infineon Technologies feront partie du projet

Pour construire cette usine, la troisième hors de Chine et Taïwan, TSMC ne sera pas seule. Elle s’est associée aux Allemands Bosch, Infineon, spécialiste des semi-conducteurs, et du fabricant néerlandais de composants électroniques NXP Semiconductors NV au sein d’une co-entreprise appelée European Semiconductor Manufacturing Company GmbH. Le géant taïwanais possédera 70 % de l’usine tandis que les trois autres sociétés obtiendront chacun une participation de 10 %.

Selon le communiqué de TSMC, la nouvelle fabrique aura « une capacité de production mensuelle de 40 000 wafers de 300 mm ». Les wafers sont les plaques de silicium sur lesquels sont gravés les circuits intégrés. Comme débouché, les partenaires visent avant tout le monde de l’automobile et de l’industrie. « L’Europe est un endroit très prometteur pour l’innovation dans les semi-conducteurs, en particulier dans les domaines de l’automobile et de l’industrie » s’est ravi le CEO du groupe, le Dr C. C. Wei. Il est prévu que la production débute d’ici la fin de l’année 2027, et que ce nouveau site crée plus de 2 000 nouveaux emplois.

La construction de cette usine entre dans le cadre du Chips Act européen, un vaste plan de subventions visant à aider les groupes de semi-conducteurs à s’implanter dans l’Union européenne. L’objectif est de doubler la part de marché mondial du Vieux Continent dans le secteur d’ici 2030.

Les négociations entre TSMC et l’Allemagne ont traîné en longueur

L’implantation de TSMC en Allemagne est en discussion depuis au moins 2021. Selon la presse, l’entreprise taïwanaise avait laissé entendre, en 2022, repousser son installation notamment à cause l’inflation, l’augmentation des coûts de l’énergie et des taux d’intérêt comme raison de son retrait. Très courtisé, le premier fabricant de semi-conducteurs au monde a pu souffler le chaud et le froid pour négocier davantage de subventions.

Pour le projet de Dresde, TSMC va obtenir la moitié du budget, 5 milliards d’euros, de Berlin selon Bloomberg. Le groupe investira de sa poche 3,5 milliards d’euros.