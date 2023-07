Le secteur des puces est encore très instable. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, le 20 juillet, TSMC a revu à la baisse ses objectifs annuels. Le géant ...

Le secteur des puces est encore très instable. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, le 20 juillet, TSMC a revu à la baisse ses objectifs annuels. Le géant taïwanais prévoit une chute de 10% de son chiffre d’affaires entre 2022 et 2023. En marge de ces annonces, il a notifié le report de l’ouverture de l’usine en Arizona.

TSMC subit sa première baisse de bénéfice depuis 4 ans.

Le secteur du smartphone et des ordinateurs est en chute libre depuis huit trimestres consécutifs. Entre avril et juin 2023, les ventes de téléphones ont décliné de 8% en comparaison à la même période en 2022. Fabricant de puces pour Apple, Nvidia ou encore Qualcomm, TSMC est fortement impacté par cette dynamique. Lors du second trimestre 2023, le bénéfice trimestriel du premier fondeur de semi-conducteurs du monde a chuté de 23 % par rapport à la même période l’an dernier, soit 5,9 milliards de dollars. Il s’agit de la première baisse de profits de l’entreprise depuis 2019. Concernant, le chiffre d’affaires de l’entreprise, il est en baisse de 11 % entre 2022 et 2023 pour atteindre les 15,6 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Wendell Huang, vice-président et directeur financier de TSMC, a déclaré « Notre activité au deuxième trimestre a été affectée par la conjoncture économique mondiale, qui a freiné la demande du marché final et a conduit les clients à ajuster leurs stocks ». Les prédictions de l’entreprise pour les deux prochains trimestres de 2023 sont inquiétantes. Le PDG du géant, CC Wei a ajouté « Il y a trois mois, nous étions probablement plus optimistes, mais maintenant nous ne le sommes pas ».

Cette appréhension est atténuée grâce à la vente des puces sur le marché de l’intelligence artificielle. Les grands modèles de langage comme ChatGPT, Bard ou encore LLaMa 2 augmentent le besoin de semi-conducteurs. Ils sont nécessaires pour alimenter les centres de données, essentiels à leur fonctionnement. Le groupe devrait ainsi limiter la chute de ses recettes annuelles. Les bénéfices sur l’année 2023 devraient atteindre les 13 milliards de dollars, soit une baisse de 12 % par rapport à 2022.

Cette chute n’empêchera pas TSMC d’investir massivement pour accroître ses capacités de production. L’entreprise est dans l’obligation d’augmenter considérablement son nombre d’usines. Depuis sa naissance, l’industrie des puces est cyclique. Des phases de croissance exceptionnelle alternent avec un effondrement de la demande. En 2023, si la période est difficile, l’ensemble des experts des semi-conducteurs s’attendent à un doublement de la demande pour la prochaine décennie.

La feuille de route va tout de même être freinée. Le fondeur a repoussé l’ouverture de son usine aux États-Unis. Cet investissement à 40 milliards de dollars doit permettre à l’entreprise de produire des puces de toute dernière génération, avec une technologie de 3 nanomètres, soit 50 000 fois plus fin qu’un cheveu. Problème, l’entreprise fait face à un manque de main-d’œuvre qualifiée. Le président de TSMC, Mark Liu, a déclaré dans un appel aux investisseurs « Nous travaillons à améliorer cela en envoyant des travailleurs techniques qualifiés de Taïwan aux États-Unis ». L’usine d’Arizona commencera sa production en 2025 contre 2024 comme initialement prévue.