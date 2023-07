L’Administration Biden a annoncé hier qu’il mettrait en place un nouveau label de cybersécurité pour aider les consommateurs à choisir les appareils connectés qu’ils souhaitent se procurer. Cette nouvelle certification ...

L’Administration Biden a annoncé hier qu’il mettrait en place un nouveau label de cybersécurité pour aider les consommateurs à choisir les appareils connectés qu’ils souhaitent se procurer. Cette nouvelle certification permettra de mettre en avant les produits les moins vulnérables aux cyberattaques.

Le Cyber Trust Mark, un label pour valoriser les produits les plus sécurisés

Voici une initiative qui pourrait bien obliger les entreprises technologiques à renforcer la cybersécurité de leurs appareils. D’ici la fin de l’année prochaine, les détaillants et fabricants auront la possibilité d’apposer un logo « US Cyber Trust Mark » sur l’emballage de leurs produits si ces derniers cochent toutes les cases définissant le label. N’importe quel appareil connecté à internet pourra être éligible à l’obtention de la certification.

Pour recevoir l’US Cyber ​​Trust Mark, les entreprises devront suivre les normes de cybersécurité établies par le National Institute of Standards and Technology (NIST), telles que l’exigence de mots de passe forts et de mises à jour logicielles. L’initiative a été conçue « pour s’assurer que nos réseaux et leur utilisation sont plus sûrs, car ils sont si importants pour la sécurité économique et nationale », selon les propos d’un Haut responsable de l’Administration Biden.

Avant de mettre en place ce label, la Federal Communications Commission (FCC) sollicitera l’avis des consommateurs dans le cadre d’un appel à participation. En fonction des commentaires reçus, l’autorité effectuera quelques modifications avant d’enregistrer la certification auprès de l’Office américain des brevets et des marques.

Washington déploie sa stratégie pour garantir la cybersécurité des appareils connectés

Afin de s’assurer qu’un grand nombre de produits puissent être soumis à vérification, la Maison Blanche s’est associée à des enseignes de grande distribution, à des fabricants, et aux géants technologiques. Amazon, Best Buy, Google, LG Electronics, Logitech, Samsung, ou encore Qualcomm font partie des sociétés qui se sont engagées à accroître les mesures qu’elles prennent pour garantir la cybersécurité des produits qu’elles vendent.

L’arrivée de ce label s’inscrit dans la stratégie mise en place par Washington invitant les fabricants et les entreprises du secteur à être plus responsable en matière de cybersécurité. Outre cette initiative portée par la FCC, d’autres autorités envisagent de s’impliquer dans la sécurisation des appareils connectés.

Le ministère de l’énergie devrait collaborer avec le NIST afin de créer des normes d’étiquetage pour les compteurs intelligents de type Linky, les routeurs WiFi publics et les onduleurs. Le département d’État, l’équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, s’est engagé à ce que ces certifications puissent être reconnues à l’international. Enfin, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) va informer les consommateurs autour du US Cyber Trust Mark, une fois qu’il sera approuvé. L’agence encouragera les détaillants à donner la priorité aux produits qui afficheront le label.