Pour obtenir de bons résultats, une société ne doit pas seulement compter sur les compétences de ses commerciaux. Un suivi régulier et une analyse méticuleuse de la performance commerciale sont également de rigueur. Le défi reste d’exploiter les bonnes données. HubSpot, spécialiste du CRM et Aircall, expert de la téléphonie cloud, vous donnent rendez-vous le mardi 11 juillet à 11h pour aborder cet enjeu majeur. Ils reviendront sur les chiffres clés 2023 pour les ventes et sur les indicateurs clés à suivre pour conduire votre stratégie commerciale comme un pro.

Comprendre les indicateurs qui comptent

À l’heure du Big Data, le volume de données explose et la quantité d’informations dont disposent les cadres commerciaux augmente considérablement. Comment s’y retrouver dans cet océan de data, sans y passer des heures et sans se noyer ? Pour y arriver, il faut se concentrer sur l’essentiel. Il est préférable de sélectionner des indicateurs clés qui vous permettront d’y voir plus clair sur vos performances en un coup d’œil, et ainsi d’agir plus rapidement.

Encore faut-il réussir à choisir les KPIs qui vous aideront réellement à monitorer et à optimiser vos actions pour booster votre activité. Si vous êtes encore un peu perdu sur ce point, pas de panique. Lors de ce webinar, Inès Sancelot, Sales Manager chez HubSpot, Sandra Lasbats, Sales Director FIME chez Aircall et Chalom Malka, Co-fondateur & CEO de Siit éclaireront votre lanterne. Les trois experts reviendront sur les indicateurs et objectifs suivis par les leaders commerciaux : chiffre d’affaires, taux de satisfaction client, montant moyen d’une transaction… Vous découvrirez les métriques qui permettent de comprendre les tendances et leur signification plus facilement, et ainsi conduire une meilleure stratégie de vente.

Cet événement en ligne sera également l’opportunité de connaître les secrets de réussite d’Aircall et de HubSpot. Les intervenants vous dévoileront comment leurs leaders commerciaux suivent et analysent les données au quotidien pour prendre des décisions éclairées. Ils reviendront sur les bonnes pratiques mises en place dans leurs entreprises respectives, desquelles vous pourrez vous inspirer.

Autant dire que vous repartirez avec de nombreux conseils et des exemples de stratégies efficaces pour améliorer, à votre tour, vos résultats commerciaux. Le but est que vous vous basiez sur des indicateurs de performance commerciale pertinents pour votre activité et qui vous aideront à la faire grandir.

Ce webinar est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour toute entreprise qui souhaite avoir une vision plus claire et juste de ses actions commerciales pour peaufiner son plan d’action et ainsi développer de façon pérenne son business. Si c’est votre cas, alors, inscrivez-vous sans plus tarder à cet événement organisé par HubSpot et Aircall.