À l’occasion du Salon du Bourget se déroulant du 19 au 25 juin, Dassault Aviation a annoncé s’être associé à Dassault Systèmes dans le but de développer son avion de combat nouvelle génération, pièce maîtresse du Système de Combat Aérien Futur (SCAF). Ce projet européen vise à développer une multitude de systèmes d’armes aériens : avions de chasse, drones, capteurs électroniques, et cloud de combat, d’ici 2040.

3DExperience, le cloud de Dassault Systèmes dédié aux projets militaires

Pour Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation, « La France et l’Europe doivent se doter d’un environnement cloud souverain afin de pouvoir développer des programmes de défense collaboratifs en utilisant les meilleures fonctionnalités possibles ». En collaborant avec Dassault Systèmes, le constructeur aéronautique français s’est donné les moyens de répondre à cet enjeu de souveraineté.

D’après l’entreprise, plateforme cloud 3DExperience permettra à Dassault Aviation, ainsi qu’à ses partenaires, de développer son futur avion de combat grâce à des outils performants et sécurisés. D’après le communiqué de l’entreprise, « ces solutions offrent les plus récentes capacités notamment en matière d’ingénierie système, de gestion des programmes, de conception et de simulation ».

Hébergé chez Dassault Aviation dans un lieu tenu secret, ce cloud est opéré par Outscale, filiale de Dassault Systèmes. Cet environnement cloud a obtenu de la part de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), le label SecNumCloud, gage d’un service de confiance.

Atteindre une souveraineté au niveau du cloud computing en France et en Europe

Pour l’heure, ce cloud n’est pas encore opérationnel, mais il devrait l’être « dans les prochains mois » selon Éric Trappier. À terme, tous les nouveaux programmes militaires et aéronautiques de Dassault Aviation bénéficieront de cette infrastructure cloud.

Pour Dassault Systèmes, ce partenariat permet de conforter sa place tant qu’acteur cloud en France et plus largement, au sein de l’Union européenne. « En tant que fournisseur stratégique de cloud souverain aux pouvoirs publics et aux entreprises, nous pouvons apporter à des industries telles que la santé et les services publics le degré de sécurité que nous offrons au secteur de la défense, » précise Bernard Charlès, président du Conseil d’administration et Directeur Général de Dassault Systèmes.

En France, le gouvernement s’est lancé un défi de taille : proposer des services cloud souverains et de confiance. Pour l’heure, les fournisseurs clouds les plus présents sur le territoire français restent Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services (AWS), trois entités américaines. Dans le cadre du SCAF, tous les moyens vont être mis en œuvre afin d’avoir des infrastructures basées dans un des États membres de l’UE.