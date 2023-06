Relier Paris-New York en 90 minutes d’ici 2035 sans aucune émission de carbone, Destinus propose l’un des projets les plus novateurs de l’aéronautique. La start-up suisse a présenté son prototype ...

Relier Paris-New York en 90 minutes d’ici 2035 sans aucune émission de carbone, Destinus propose l’un des projets les plus novateurs de l’aéronautique. La start-up suisse a présenté son prototype d’avion hypersonique à hydrogène et ses futurs projets lors du salon VivaTech à Paris, du 14 au 17 juin.

Passer par l’océan pour contourner les réglementations

Basé à Payerne, proche du lac de Neuchatel en Suisse, Destinus développe plus de 5 modèles d’avion hypersonique. « Destinus travaille sur le futur de l’aviation. Fondée il y a deux ans, notre start-up souhaite produire des avions hypersoniques, 5 fois la vitesse du son, » déclare à Siècle Digital Eléanore Fringhian, ingénieure pour Destinus. Sur le stand de la start-up, un avion de quelques mètres intrigue les visiteurs du salon, « il s’agit d’un premier avion baptisé Destinus 1 : Jungfrau. Il a effectué de nombreux vols depuis novembre 2021. Nous avons également un deuxième prototype déjà en test plus grand que celui exposé, » explique l’ingénieure.

D’ici 2024, Destinus souhaite effectuer les premiers tests du Destinus 3 : Gamma. D’une dizaine de mètres pour près de 2 tonnes, l’engin est capable d’atteindre une vitesse de Mach 3. « D’ici 2035, nous souhaitons pouvoir relier des distances de 10 000 km en moins de 3 heures avec le Destinus S. Nous augmenterons à 20 000 km en 2045, » développe Eléanore Fringhian. Elle ajoute que le Destinus L, autre modèle, prévu pour une mise en vol d’ici 2045 pourra transporter 400 passagers à plus de Mach 5, soit 4 fois plus que le Concorde qui ne pouvait atteindre que Mach 2.

Si Destinus parvient à mener à bien ses projets, il reste un obstacle physique : le boom hypersonique. Cette nuisance sonore est interdite au-dessus du sol et à moins de 55 km des côtes. Sur une maquette présente sur le stand, l’ingénieure explique « en passant par les océans, nous n’aurons pas de problèmes ». Pour un Paris – Pékin, un vol classique met 11h pour environ 8 212 kilomètres (km). Destinus proposera un vol de plus de 14 000 km en passant par le pôle Nord, ne durant que 3 heures. Pour accéder aux aéroports, les avions resteront en vitesse subsonique au-dessus du sol. Une fois au-dessus de l’océan, ils pourront atteindre leur vitesse maximum.

Destinus est, pour le moment, présent commercialement en France, à Toulouse et à Paris, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. En avril dernier, la start-up déclarait vouloir rassembler un milliard d’euros dans les prochaines années pour effectuer davantage d’essais pour tenir sa promesse à 2035. Hermeus travaille, depuis 2019, aussi sur un avion hypersonique avec pour ambition de relier New York et Londres en 90 minutes.