Rocket Lab étoffe un peu plus encore le panel de services qu’il réserve à l’armée. L’entreprise aérospatiale américaine a annoncé cette semaine la mise à disposition prochaine d’une nouvelle option vouée à ses clients militaires : les lancements suborbitaux. Comme le rapporte TechCrunch, cette nouvelle option sera proposée dans quelques semaines, vraisemblablement d’ici au mois de juin puisque Rocket Lab parle d’une mise en service quelque part sur le premier semestre 2023.

À ce stade, l’entreprise ne donne pas de date précise pour sa première mission en la matière, mais l’on apprend qu’elle sera dédiée à un « client confidentiel » ayant d’ores et déjà souscrit à l’utilisation d’une fusée suborbitale un peu plus tard cette année.

Les vols suborbitaux attirent aussi la concurrence

La fusée de Rocket Lab utilisée pour ces vols suborbitaux est quoi qu’il en soit dérivée du véhicule de lancement orbital Electron. Pour l’occasion, elle reçoit toutefois un nom bien à elle : « HASTE » pour Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron, note TechCrunch, qui ajoute qu’un premier exemplaire est actuellement en cours de préparation sur le site de lancement de Rocket Lab situé à Wallops Island, en Virginie.

La mise à disposition de ces lancements suborbitaux est crucial dans la stratégie de Rocket Lab. Il s’agit en effet d’un pré-requis important pour décrocher de plus larges contrats avec le gouvernement américain et son département de la Défense. On apprend d’ailleurs que Rocket Lab a dès à présent été sollicité par le groupe Dynetics pour offrir des services d’essais hypersoniques dans le cadre d’un contrat avec le ministère américain de La Défense.

La firme devrait par ailleurs bénéficier de deux autres contrats à vocation militaire, un premier avec Defense Innovation Unit (pour des essais supersoniques là aussi) et un autre avec la Missile Defense Agency Targets and Countermeasures (cette fois pour tester différentes charges utiles à bord d’HASTE).

Notons néanmoins que Rocket Lab n’est pas le seul à s’intéresser de près aux vols et opérations suborbitaux, son concurrent Stratolaunch est également positionné sur ce terrain, et Blue Origin, propriété du cofondateur d’Amazon, Jeff Bezos, réfléchit également en s’y engager.