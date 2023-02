Les entreprises sont nombreuses à avoir conservé un modèle de travail à distance. Pour collaborer correctement, une solution de visioconférence est un must-have. Si Google Meet et Zoom sont les plus populaires sur le marché, des alternatives solides existent, parmi lesquelles Vivomeetings. Elle permet d’organiser des meetings, mais également des webinars. L’outil est accessible sur mobile comme sur desktop.

Une solution tout-en-un

Les créateurs de Vivomeetings ont souhaité créer une solution de visioconférence à la fois simple et complète. Pour ce faire, l’outil est doté d’une interface claire avec le strict nécessaire, à savoir les icônes permettant d’accéder aux fonctionnalités. On en retrouve un large éventail, parmi lesquelles les plus classiques : la caméra, le micro ou encore le partage d’écran. Côté personnalisation, les entreprises peuvent créer une page de réunion à leurs couleurs et avec leur propre URL.

Il est possible d’enregistrer la webconférence ou le meeting. Pour permettre aux utilisateurs de collaborer plus aisément lors de leurs réunions, Vivomeetings s’arme aussi d’un tableau blanc virtuel, sur lequel chacun peut partager ses idées. Pour communiquer, ils peuvent utiliser la visioconférence ou le chat. Des messages peuvent être envoyés dans une conversation de groupe, ou privée.

Dans le cadre d’une conférence en ligne, il est possible de partager la vidéo en direct sur YouTube afin d’assurer une diffusion multicanale.

Pour les absents, Vivomeetings peut extraire les temps forts d’une réunion ou d’un webinar afin qu’ils puissent connaître l’essentiel de ce qui a été dit. Dans le cas où ils souhaiteraient prendre connaissance de chaque élément évoqué, il est possible de lire la transcription générée grâce à une intelligence artificielle (IA).

En ce qui concerna la sécurité, l’outil dispose d’options avancées afin de protéger la vie privée des utilisateurs. Des codes à usage unique peuvent être paramétrés pour sécuriser davantage l’accès aux réunions. Vivomeetings est entièrement conforme au RGPD.

Enfin, la solution s’intègre à plusieurs applications : Slack, Outlook, la suite Google… De cette façon, vous pouvez rejoindre une réunion ou un webinar directement depuis votre boîte mail ou votre agenda.

À titre exceptionnel, l’outil est affiché au prix de 72 dollars à vie au lieu de 90 dollars sur la marketplace AppSumo. Avec cette offre, jusqu’à douze personnes peuvent participer au meeting. Toutes les fonctionnalités sont incluses. Pour plus de possibilités, il faudra stacker les codes.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.