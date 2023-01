La publicité est-elle trop présente sur Twitter ? Elon Musk semble penser que non, puisque son réseau social devrait en proposer encore plus. L’entreprise a lancé une nouvelle option de campagne pour permettre aux annonceurs de se placer dans des résultats de recherche spécifiques. Ce type de ciblage se rapproche de la méthode de Google, fonctionnant avec les mots-clefs.

Sur son compte Twitter Business, spécialisé sur les changements publicitaires sur le réseau social, l’entreprise indique que les « publicités par mots-clés » offrent la possibilité aux spécialistes du marketing de cibler des recherches spécifiques. Lorsqu’un utilisateur recherchera les mots pizza sur Twitter, par exemple, les publicitaires pourront afficher des publicités d’un restaurant spécialisé. Selon l’Oiseau Bleu, cette option incitera les internautes à entrer davantage en contact avec ce qu’ils recherchent.

Millions of people on Twitter search for what's happening every day.

Now advertisers can bid to insert Promoted Tweets solely among specific search results, reaching people with high real-time intent & improving ad relevance.

— Twitter Business (@TwitterBusiness) January 25, 2023