Depuis leurs débuts en 2011, LesBigBoss orchestrent des événements permettant aux décideurs de rencontrer des partenaires en dehors de leur zone de confort. L’objectif ? Favoriser les échanges et aider chacun d’entre eux à développer leur business. Alexandre Nobécourt, Directeur Général Adjoint Communautés, Contenus & Digital des BigBoss, revient sur les ambitions de la marque, ses engagements et ses événements, parmi lesquels la Winter Édition 2022.

LesBigBoss : un accélérateur digital, un facilitateur de business

Le concept des BigBoss est né avec une envie : mettre en relation de façon humaine des décideurs, partenaires et représentants d’entreprises. Ces derniers sont invités à se rencontrer dans un contexte plus informel pour échanger autour de leur activité et de possibles collaborations.

« Notre principal canal, c'est effectivement l'événementiel, car l'ADN de la marque et de l'expérience qu'a créé Hervé Bloch, le fondateur, c'est bien évidemment de placer l'humain au cœur du dispositif, dans une expérience qui facilite finalement le relationnel, le networking, l'émotion partagée, les souvenirs… », explique Alexandre Nobécourt. L’ambition des BigBoss est de créer un cadre propice pour développer et faire perdurer des relations business.

Pour cela, lesBigBoss organisent chaque année des événements permettant à leurs communautés de se rencontrer, de networker et de s’informer sur les grandes tendances de leur marché. « Nous proposons une accélération à la fois pour les décideurs sur un gain temps pour identifier toutes les solutions innovantes et nouvelles qui correspondent à leurs problématiques de projets à déployer au sein de leur marque. Pour les partenaires, nous sommes un accélérateur de prospection pour leur fournir des rendez-vous qualifiés avec des décideurs qui peuvent faire appel à leurs solutions », ajoute le DGA Contenu & Communautés des BigBoss.

Pour tenir sa promesse de meetings qualifiés, la marque sélectionne attentivement les décideurs qui intègrent son écosystème. « Nous nous intéressons à la taille de l’entreprise, à son autorité, ses besoins, ses projets et ses problématiques » raconte Alexandre Nobécourt. Le but est de s’assurer que le professionnel y trouve son compte dans les opportunités business offertes par LesBigBoss.

Pour s’assurer que des marques d’intérêt se créent entre les décideurs et les partenaires, LesBigBoss ont créé un algorithme de matchmaking. C’est celui-ci qui permet d’organiser des speed datings qualitatifs, chacun d’une durée de sept minutes. Les participants ont la chance de faire de nombreuses rencontres pertinentes en peu de temps. Pour cela, chacun se sert d’une application.

« Le planning de chaque décideur apparaît sur une tablette et défile au fur et à mesure de l'évolution des datings dans l'après-midi. À l'issue de chaque dating, le décideur évalue sur un principe de 1 à 5 étoiles. Cinq étoiles, ça signifie que le décideur est très intéressé par la solution et qu’il veut creuser un projet sur le court terme avec le partenaire qui a pitché sa solution », explique Alexandre Nobécourt. De leur côté, les partenaires accèdent en temps réel à leur scoring. LesBigBoss offrent ensuite un suivi à chacun.

Les moments plus informels, comme les dîners, les cocktails et les activités, sont aussi de précieux moments pour faire du networking. « Nous voulons vraiment qu’il y ait une efficience la plus exhaustive possible dans les interactions business que nous proposons », insiste le DGA Contenu & Communautés des BigBoss. Leur engagement est d’aider les professionnels à développer leur business en nouant de fortes relations humaines. Cet élément est au cœur de l’ADN de la marque, et ainsi de ses décisions.

Aujourd’hui, la promesse des BigBoss s’amplifie avec la création de contenus premium. Son but est de renforcer son lien avec les communautés et apporter davantage de clés d’efficacité.

Des événements business d’une grande ampleur

Pour initier ces rencontres professionnelles, LesBigBoss organisent une quarantaine d’événements par an : dîners, conférences, remises de prix… Parmi les deux plus populaires, la Summer, auquel a participé Siècle Digital cet été, et la Winter Édition. Au fil des années, ils sont devenus des événements d’affaires one-to-one de référence pour les décideurs du digital marketing, de l’e-commerce ou encore de la data. Ils s’y réunissent pour les fameux speed datings professionnels, organisés via l’outil de matchmaking des BigBoss, pour des activités de team building et des conférences. L’objectif de ces trois jours est d’aider les participants à booster leur business et à rencontrer de nouveaux partenaires.

Pour que tout se passe comme voulu, une organisation bien ficelée est requise. « Pour la Summer Édition 2022, qui était en Grèce, nous avons dû travailler avec des partenaires locaux pour toute la partie logistique et technique. En effet, nous n’avions pas forcément les connexions ni les connaissances culturelles. Nous avons dû faire ouvrir un aéroport militaire, mais il a été réquisitionné par l’OTAN dans le cadre de la guerre en Ukraine. Les horaires de vol étaient alors perturbés. Donc le plus complexe à gérer, je dirais que c’est la logistique », raconte Alexandre Nobécourt.

Pour la Winter Édition à venir, c’est un peu différent, car l’événement aura lieu en France.

Les derniers jours demandent, eux aussi, beaucoup de réactivité. Avec plus de 700 participants attendus, il faut s’occuper des demandes de dernière minute, des nouveaux invités ou encore des annulations. Il faut trouver des solutions rapidement pour réussir à tenir la promesse de l’événement.

Toujours dans l’objectif de combler les attentes de ses communautés, LesBigBoss imaginent déjà l’opus de l’été prochain. « La tradition de faire une Summer Édition en Méditerranée avec de l’aérien nous impose de produire un événement avec un fort impact carbone. En 2023, nous produirons une édition RSE avec la garantie d'un transport ferroviaire », assure Alexandre Nobécourt. « Redonner une dimension RSE à notre production événementielle, c’est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est aussi une attente très importante de la part des participants », affirme le DGA Contenu & Communautés des BigBoss.

La Winter Édition 2022, le rendez-vous de la fin d’année

Pour ponctuer cette fin d’année, lesBigBoss donnent rendez-vous aux décideurs et aux professionnels du digital pour la Winter Édition 2022. Elle se tiendra dans le cadre exceptionnel du Club Med des Alpes d’Huez. Comme pour la Summer Édition, l’événement aura lieu sur trois jours. Au programme : rendez-vous qualifiés orchestrés grâce à l’algorithme de matchmaking, moments informels de networking, une conférence et une remise de prix. Pour les participants, c’est autant d'occasions de développer leur business.

Le fil conducteur de cet opus sera la discordance entre le Web3 et la data. « Pour chaque Summer ou Winter Édition, nous composons un jury d'une trentaine de décideurs de grandes marques. Il y a toujours une présidence de jury. Cette année pour la Winter, c’est Quentin Briard, CEO Marketing Digital & Technology au Club Med », explique Alexandre Nobécourt. « La thématique fait l’objet d’une tribune du jury pour notre magazine BigBoss le Mag et est reprise pour la cérémonie des BigBoss Awards », ajoute-t-il.

Il faut dire que le sujet choisi par Quentin Briard est au cœur de l’actualité du digital. En effet, il est aujourd'hui question d’embarquer sa marque dans le Web3 et le métavers, ou non. Est-ce pertinent pour les marques de s’y aventurer ? Est-ce que leurs communautés sont dans ces espaces virtuels ? Autant de questions qui se posent, notamment dans l’écosystème des BigBoss.

La data suscite, elle aussi, un vif intérêt de la part des professionnels du digital. « Il y a cette notion de la data comme colonne vertébrale de beaucoup de problématiques des décideurs et des digitaux de grandes marques. Finalement, la data, on la retrouve dans le métavers. C’est un sujet important », affirme Alexandre Nobécourt.

Les membres du jury comme les décideurs et partenaires des BigBoss pourront s’approprier ces deux thématiques du présent et du futur. « Nous avons de plus en plus de partenaires qui sont des fournisseurs de solutions liées aux enjeux du Web3 qui viennent rencontrer des décideurs qui ont des vraies problématiques sur ce thème-là », ajoute le DGA Contenu & Communautés des BigBoss.

Cette nouvelle édition de la Winter s’inscrit donc logiquement dans les ambitions des BigBoss : offrir aux professionnels des opportunités de développement pour leur business et leur réseau, tout en ayant le regard porté sur l’innovation.