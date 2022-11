La pandémie a donné un coup d’accélérateur à des tendances déjà existantes, comme la transformation digitale. Elle a aidé à accélérer la digitalisation des services, et a permis de mettre en exergue les attentes et volontés des salariés quant à la qualité de vie dans la sphère professionnelle.

Aujourd’hui, l’heure est aux avantages salariés dématérialisés : chèques-vacances, titres-restaurants ou encore chèques-cadeaux. Cette digitalisation se fait au profit de l’expérience collaborateur. Pour rappel, cela fait référence à toutes les interactions, les actions et le vécu d’un salarié au sein d’une société.

Pourquoi digitaliser les avantages salariés de son entreprise ?

Les titres-restaurants et les chèques-cadeaux font partie du quotidien de nombreux salariés. Ces avantages prennent généralement la forme de chéquiers. Toutefois, ils sont de plus en plus délaissés pour les solutions dématérialisées. De nombreux émetteurs proposent aujourd’hui une carte pour titres-restaurants ou une carte-cadeau avec plus de fonctionnalités que la formule papier.

Cette digitalisation présente différents avantages pour les bénéficiaires. Le premier, c’est la flexibilité. De son côté, la carte titre-resto est utilisable dans de nombreuses enseignes. Les salariés peuvent s’en servir où bon leur semble : restaurant ou encore plateforme de livraison. En quelques clics, ils peuvent régler avec leur smartphone, ce qui évite d’avoir à déchirer les titres-resto de son chéquier au moment du paiement. Plus besoin de rajouter un dessert ou une boisson pour ne pas perdre de l’argent sur son titre, car la carte (virtuelle ou non) permet de payer au centime près.

On retrouve des atouts similaires pour la carte-cadeau. Bon nombre d’entre elles sont aujourd’hui utilisables en ligne comme en physique, ce qui permet d’étendre l’offre à davantage d’enseignes. Comme pour la carte titre-restaurant, les salariés peuvent suivre leur solde en temps réel depuis une application ou une plateforme, ce qui s’avère bien pratique.

Étant digitalisée, la carte-cadeau est accessible de suite. Nul besoin d’attendre de la recevoir par la poste. Terminé le parcours du combattant !

En somme, la digitalisation des avantages salariés permet aux bénéficiaires d’être plus libres dans l’utilisation de leur carte titres-restaurants ou carte-cadeau. Ils peuvent dépenser chez leurs enseignes préférées et de la manière qui convient le mieux. Ils ont une visibilité complète sur ce qu’ils payent et peuvent gérer plus simplement les dépenses.

Quels avantages pour l’employeur ?

Bien entendu, la digitalisation des avantages salariés offre également des bénéfices à l’employeur, particulièrement d’un point de vue logistique. Pour les titres-restaurants, nul besoin de commander les carnets et d’attendre leur réception. La recharge se fait directement sur une plateforme dédiée et surtout, automatiquement. Il n’est pas nécessaire de passer à travers les services pour les distribuer. Il en est de même pour les cartes-cadeaux : les responsables ressources-humaines (RH) gèrent leurs commandes et le budget alloué depuis un espace en ligne. Le processus est largement simplifié.

Outre les questions pratiques, les avantages salariés digitalisés ont aussi des atouts pour les employeurs, notamment d’un point de vue écologique. En effet, il va sans dire que l’impression régulière de titres-restaurants ou de chèques-cadeaux n’a rien de vert. C’est sans compter la couverture des chéquiers, les cartons et les enveloppes ainsi que l’expédition. Les versions digitales bénéficient d’un circuit plus court. Elles sont donc de véritables instruments au service des politiques RSE des entreprises.

Les avantages salariés dématérialisés permettent aussi d’inscrire les sociétés qui les adoptent dans une démarche de digitalisation. Les employés bénéficient d’une expérience entièrement connectée et fluide, entièrement adaptée à leurs préférences, surtout en termes de paiement. Nombreux préfèrent utiliser leur smartphone ou le sans-contact. Selon une étude menée par Panorabanques en 2022, 86 % des Français se servent du paiement sans contact, contre 79 % l’année dernière. 19 % utilisent le paiement mobile, contre 17 % en 2021.

Pour les entreprises, s’adapter aux habitudes de consommation de leurs salariés est un moyen de leur offrir plus de confort au quotidien. Il s’agit d’un critère majeur pour fidéliser ses équipes et attirer de nouveaux talents.

Il convient ainsi de dire que la digitalisation des avantages salariés contribue à améliorer l’expérience collaborateur. Ils offrent plus de commodité aux bénéficiaires, qui peuvent utiliser leurs bénéfices comme cela leur chante. Pour les entreprises, cette dématérialisation n’est plus une option, mais bien une obligation pour rester à la pointe et s’adapter aux pratiques de leurs salariés. Ce dernier point s’avère indispensable pour améliorer la qualité de vie au travail et motiver ses collaborateurs.