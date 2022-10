Selon des informations obtenues par Nikkei Asia, Google a passé une commande de 8 millions d'unités pour sa gamme Pixel 7. Sur un marché mondial en baisse, le géant américain veut s'attaquer sérieusement à ses concurrents principaux : Apple, Samsung et les fabricants asiatiques.

Google mise sur le Pixel 7

Des sources anonymes rapportent que Google prépare la fabrication de 8 millions d'unités pour sa gamme Pixel 7. La firme de Mountain View vise à doubler ses ventes de smartphones en 2023, par rapport à cette année. Google va également passer une commande de 4 millions d'unités pour un autre smaprthone de la gamme Pixel, moins haut de gamme. Cette stratégie optimiste à l'égard du marché fait de Google l'un des rares fabricants de smartphones à poursuivre sa croissance dans un contexte de ralentissement économique important.

En effet, le marché mondial des smartphones a respectivement reculé de 11 et de 9 % en glissement annuel au cours des premier et deuxième trimestres de l'année 2022. Le géant américain est en confiance avec les bons chiffres réalisés sur la gamme du Pixel 6. Selon Sundar Pichai, CEO de Google, « ce smartphone a été le plus rapidement écoulé de l'histoire de l'entreprise ». Au moment de l'introduction du Pixel 6, les expéditions de smartphones ont augmenté de 130 % pour atteindre 6,2 millions d'unités, contre seulement 2,7 millions à la même période un an plus tôt.

Depuis 2021, Google est convaincu que sa position de « seul fabricant américain de smartphones Android » va l'aider à stimuler son activité aux États-Unis, en Europe et au Japon. Une récente enquête montre que le géant américain ne s'est pas trompé : la gamme Pixel a connu une croissance de 345 % sur le marché américain au cours du premier semestre de l'année 2021. La marque a sécurisé sa position de n°5, ce qui représente environ 2,6 % du marché. Google a investi de manière significative dans quelques marchés clés où il a pu croître de manière significative. Les États-Unis en sont le meilleur exemple.

Cependant, le Pixel de Google ne pèse toujours pas très lourd sur le marché. À titre de comparaison, Apple a vendu plus de 235,7 millions de smartphones aux États-Unis sur la même période. De plus, sur les marchés internationaux, le Pixel a du mal ose faire une place. Il faut se rendre à l'évidence, pour Google, le Pixel n'est qu'un moyen de montrer et de promouvoir ses logiciels. Ce smartphone sert de vitrine. Le 6 octobre 2022, Google a également présenté sa monte connectée : la Pixel Watch. Sur ce segment aussi, il sera difficile de faire de l'ombre à Apple.