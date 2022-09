Coinbase, une des plateformes d'échanges de cryptomonnaies les plus utilisées au monde, a été attaquée en justice le 22 septembre 2022. Veritaseum, une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels et de contrats intelligents sur la blockchain, a porté plainte contre la firme, considérant qu'elle aurait utilisé une des technologies qu'elle a mises au point.

Veritaseum porte plainte contre Coinbase pour violation de brevets

Alors que l'entreprise est en proie à de nombreuses difficultés, en voici une nouvelle qui vient porter un nouveau coup au prestige de la firme. Selon Cointelegraph, Veritaseum a porté plainte contre Coinbase, lui reprochant d'avoir utilisé l'une de ses technologies propriétaires et donc d'avoir violé un de ses brevets.

En effet, si une entreprise souhaite exploiter une technologie brevetée par un autre organisme, ce dernier doit réaliser un transfert de brevet lui offrant la pleine possession du brevet. Autre possibilité : l'organisme détenteur peut accorder une licence permettant d'exploiter la technologie, sans pour autant que le brevet lui appartienne. Dans ce cas, Veritaseum affirme qu'aucune de ces deux procédures n'a eu lieu, et que donc Coinbase aurait bien exploité son brevet sans son accord.

La plainte concerne le brevet 566, une invention proposée en décembre 2021 par Veritaseum qui permet de réaliser des transactions entre les appareils de deux clients grâce à un mécanisme s'appuyant sur une cryptomonnaie décentralisée. Plus généralement, grâce à ce procédé, deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent réaliser des transactions sans avoir à passer par une troisième personne que les deux parties connaissent.

Plusieurs centaines de millions de dollars d'amende pour Coinbase

Dans les documents accompagnant la plainte de Veritaseum, Reuters a remarqué que l'entreprise spécialisée dans les logiciels sur la blockchain aurait contacté Coinbase en juillet 2022 afin de le mettre en garde sur cette potentielle poursuite. La plateforme de cryptomonnaies n'a pas réagi à son appel alors qu'il savait, selon Veritaseum, qu'il était en infraction.

Pour avoir violé le brevet 566, l'entreprise réclame 350 millions de dollars à Coinbase. Une somme qui correspondrait aux pertes engendrées par les actions de la plateforme, considérant que la plateforme d'échange a réalisé un grand bénéfice grâce à sa technologie. Pour l'instant, Coinbase n'a fait aucun commentaire sur l'affaire, même si les avocats de Veritaseum ont affirmé que l'entreprise n'aurait pas souhaité cette affaire à l'amiable, et qu'ils préféraient passer devant le tribunal.

Cette plainte s'ajoute à l'affaire qui implique un ancien employé de Coinbase, accusé de délit d'initié avec l'aide de deux autres complices. Le principal intéressé a d'ailleurs plaidé coupable devant la Cour de Justice.