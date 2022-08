Lancée aux États-Unis au début de l'année 2022, la bêta du nouveau service de Google, le Google Play Games, va s'étendre au sein du marché asiatique. Cette application permet aux utilisateurs de jouer à certains jeux du Play Store sur des PC Windows 10 et Windows 11.

Le Google Play Games permet de jouer aux jeux du Play Store sur son PC

Si Google Play Games devrait arriver prochainement en France et sera rebaptisé « Google Play Jeux » pour l'occasion, il va être lancé en Australie, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Taïwan et en Thaïlande. Ce service disponible en bêta ouverte, offre la possibilité aux joueurs du Google Play ayant pour habitude de jouer sur leur smartphone, de s'exporter sur le PC afin de profiter de certains jeux de la plateforme.

Auparavant, afin de jouer sur leurs ordinateurs, les joueurs Android utilisaient des applications tierces telles que BlueStacks qui permettent d'utiliser le Play Store sur son ordinateur. La firme de Mountain View a donc pris en compte cette utilisation de son catalogue d'applications et de ses jeux afin de concevoir un service sur mesure pour ses joueurs PC.

Le Google Play Games permet de synchroniser les appareils d'un utilisateur (tablette, ordinateur, PC) afin que la progression dans les jeux puisse être conservée. Le même identifiant Google que celui du smartphone ou de la tablette est ainsi utilisé.

Google en profite pour mettre à jour son nouveau service

L'extension du service de Google s'accompagne de plusieurs optimisations permettant d'abaisser les recommandations requises en ce qui concerne le PC des joueurs. Si auparavant, il était nécessaire d'avoir un PC très performant, ce ne sera plus le cas. Pour le GPU, un GPU Intel UHD Graphics 630 ou tout au composant comparable sera suffisant pour profiter de Google Play Games, alors qu'il était obligé de posséder un GPU dédié au gaming avant cela.

Seuls quatre cœurs physiques de CPU sont désormais requis contre 8 cœurs auparavant, tandis qu'il suffira d'avoir que 10Go de stockage au minimum pour profiter du service au lieu de 20Go. Google Play Games fonctionne seulement sur Windows 10 ou Windows 11 et nécessite une RAM de 8Go au minimum. À l’heure actuelle, Google affirme qu'une cinquantaine de titres sur disponible sur la plateforme comme Summoners War, Cookie Run : Kingdom, Last Fortress: Underground et Top War. Ces jeux comptent, tous réunis, plusieurs dizaines de millions de joueurs à travers le monde.

Ces dernières années, le Play Store est dans le viseur de plusieurs institutions et entreprises. Ces dernières considèrent que la firme de Mountain View abuse de sa position dominante pour obliger les éditeurs à payer de lourdes taxes ou bien à passer obligatoirement par son système de paiement in-app. Epic Games, Match Group ou encore Spotify ont porté plainte contre Google pour ces pratiques. Dernièrement, la Commission européenne s'est emparée du sujet et a commencé son enquête.