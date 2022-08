Toucher un maximum d’audience, accroître sa visibilité, dynamiser le trafic de son site web… Autant d’objectifs que les entreprises veulent atteindre grâce à leurs campagnes digitales. Face à cet enjeu, certaines décident de se tourner vers des agences webmarketing afin de profiter de leur expertise et d’avoir un accompagnement. Le défi reste encore de choisir celle qui convient le mieux. Pour cela, il faut prendre en compte certains critères.

Analyser l'image de l'agence

Le premier réflexe à avoir pour bien choisir votre agence webmarketing est d’analyser l’image de celle-ci. Le mieux à faire est donc de consulter son site web et ses profils sur les réseaux sociaux. Le but est de savoir comment elle commercialise sa propre marque. Il faut s’intéresser à la manière dont elle communique, à son professionnalisme et à sa créativité. Si elle vend correctement ses services, il y a de fortes chances qu’elle parvienne à vendre efficacement les vôtres.

Il est aussi important de se pencher sur le positionnement et les valeurs de l’agence. Il s’agit d’une étape importante pour savoir si elles s’alignent sur les vôtres.

Consulter le site Internet de l'agence

Le site internet d’une agence webmarketing regorge d’informations précieuses. Il permet d’en savoir davantage sur les services proposés, les performances et les clients. L’ensemble de ces éléments est nécessaire pour prendre connaissance de la qualité de son offre.

Si le contenu proposé est important, il faut également s’intéresser à la conception visuelle de son site web. Celui-ci est une véritable vitrine professionnelle. S’il manque de clarté ou ne vous donne pas envie d’aller plus loin, il se peut que l’agence ne soit pas capable de vous offrir un service aussi qualitatif que voulu. Il en va de même pour ses autres canaux de communication.

Vérifier ses compétences et son expertise

Toutes les agences webmarketing n’ont pas les mêmes compétences et expertises. Certaines sont spécialisées en SEO, quand d’autres pourront plutôt vous aider sur votre stratégie social media. Il est essentiel de choisir celle qui arrivera à répondre le plus justement possible à votre demande, et qui a les connaissances nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs. L’agence choisie doit pouvoir vous proposer une stratégie performante et ciblée. L’idéal est qu’elle comprenne votre entreprise et le marché sur lequel vous vous positionnez. Pour en savoir plus sur les possibilités qu’elle offre, il est préférable d’échanger directement avec un des spécialistes.

Vérifier le portfolio de l'agence

Afin de se faire une idée de ce qu’une agence webmarketing est capable de réaliser, il faut prendre le temps de vérifier ses travaux passés. Pour cela, il est indispensable de consulter son portfolio pour se faire une idée sur la qualité du travail qu’elle produit. Est-il qualitatif ? Correspond-il à vos attentes ? Autant de questions qui vous aiguilleront lors de votre recherche. Comparer les travaux des agences peut aussi vous aider à faire votre choix.

Déterminer le facteur relationnel

Si l’expertise est un point déterminant pour choisir votre agence webmarketing, le relationnel n’est pas à négliger non plus. En effet, la dimension humaine joue un rôle capital dans la réussite d’une collaboration. L’agence choisie va gérer votre image et contribuer à votre développement sur une longue durée, il est donc préférable d’avoir une certaine affinité avec celle-ci. Il vaut mieux être totalement en confiance avec les individus qui vous accompagneront durant ces changements importants afin que vous puissiez évoquer vos doutes et poser toutes vos questions sans retenue.

Comparer les prix des prestations

Enfin, il faut se renseigner sur les tarifs des prestations proposées par chaque agence. Le but est de trouver une tarification qui s’aligne à votre budget. Pour y parvenir, il faut d’abord présélectionner quelques agences parmi celles repérées. L’étape suivante consiste à demander un devis à chacune d’entre elles, puis de comparer les différents barèmes. Il est important de rappeler qu’un tarif bas ne garantit pas forcément le meilleur service.

En suivant ces six étapes, vous parviendrez à trouver l’agence webmarketing qui saura répondre le plus justement possible à vos attentes.

